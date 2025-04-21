Bir Dönem Herkesin Zil Sesi Olan Şarkılar

Zamanında bir telefon çaldığında herkesin kafasını çevirmesine neden olan efsane zil sesleri vardı. Mp3 döneminin altın çağında, Bluetooth’la arkadaşlara atılan ve popülerliğiyle her yerde duyulan bu şarkılar, adeta bir jenerasyonun sesi oldu. İşte bir dönem hepimizin telefonunda yankılanan o efsane şarkılar!