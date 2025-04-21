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Bir Dönem Herkesin Zil Sesi Olan Şarkılar

etiket Bir Dönem Herkesin Zil Sesi Olan Şarkılar

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 23:12

Zamanında bir telefon çaldığında herkesin kafasını çevirmesine neden olan efsane zil sesleri vardı. Mp3 döneminin altın çağında, Bluetooth’la arkadaşlara atılan ve popülerliğiyle her yerde duyulan bu şarkılar, adeta bir jenerasyonun sesi oldu. İşte bir dönem hepimizin telefonunda yankılanan o efsane şarkılar!

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1. 50 Cent - Candy Shop

2. O-Zone - Dragostea Din Tei

3. Britney Spears - Toxic

4. Manga - Bir Kadın Çizeceksin

5. Teriyaki Boyz - Tokyo Drift

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6. Ludwig Van Beethoven - 5. Senfoni

7. 50 Cent - In Da Club

8. Pitbull - I Know You Want Me

9. Usher - Yeah!

10. Linkin Park - In The End

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11. Evanescence - Bring Me to Life

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sabrina
sabrina
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