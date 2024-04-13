Bu Szondi Testine Göre Yatkın Olduğun Psikolojik Sorun Hangisi?
Bu Szondi Testine Göre Yatkın Olduğun Psikolojik Sorun Hangisi?
Tek soruluk Szondi testine göre senin psikolojik sorununu ortaya çıkarıyoruz!
Haydi testeee!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun.
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Issız bir ormanda karşınıza çıksaydı bu insanların hangisinden en çok korkacağınızı seçer misiniz?
Depresyon
Sosyal fobi
Stres bozukluğu...
Panik bozukluğu
Bipolar
Anksiyete bozukluğu
Uyku bozuklukları...
Tükenmişlik
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