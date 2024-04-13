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Bu Szondi Testine Göre Yatkın Olduğun Psikolojik Sorun Hangisi?

Bu Szondi Testine Göre Yatkın Olduğun Psikolojik Sorun Hangisi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.04.2024 - 09:02

Tek soruluk Szondi testine göre senin psikolojik sorununu ortaya çıkarıyoruz!

Haydi testeee!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Issız bir ormanda karşınıza çıksaydı bu insanların hangisinden en çok korkacağınızı seçer misiniz?

Depresyon

Senin yatkın olduğun psikolojik sorun depresyon. Senin hayatını etkileyen ve bir şeylerin kötüye gitmesine neden olan o şey maalesef ki depresyon. Durumlar seni çok çabuk etkiliyor ve duyguların da bir o kadar yoğun yaşanıyor. Kendini değersiz ve önemsiz hissettiğin her an aslında biraz daha artıyor depresyon seviyen. Hayattan tat alamadığını ve artık bir şeylerin değişmeyeceğini düşünüyorsun. Ama aslında en çok böyle zamanlarda geliyor iyi şeyler... Sen depresyona yatkınsın çünkü çok çabuk kendinden, hayallerinden vazgeçiyorsun. Eğer hayatında bir şeylerin daha yolunda gitmesini istiyorsan öncelikle umut etmekten vazgeçmemen gerekiyor. Kendine yapacağın en büyük iyilik depresyona iyice gömülmek değil, oradan çıkış yolları bulmak için çabalamak olacaktır.

Sosyal fobi

Senin yatkın olduğun psikolojik sorun sosyal fobi. Sosyal fobi, toplum içindeki durumlarla ilgili yoğun korku ve endişe yaşamak anlamına gelir. Bu durumlar genellikle, başkalarının önünde konuşma, yemek yeme veya hatta sadece genel bir toplulukta bulunma gibi durumları içerir. Bu tür durumlardan kaçınma eğiliminde olabilirsin, çünkü bunlar senin için son derece stresli ve rahatsız edici olabilir. Ama merak etme, yalnız değilsin. Sosyal fobi, toplumda oldukça yaygın bir durumdur ve birçok insan bu durumla başa çıkmak için çeşitli stratejiler geliştirir. Ancak, bu durumun üstesinden gelmek için profesyonel yardım almak da önemlidir. Unutma, her zaman yardım alabileceğin birçok kaynak var. Kendi hikayenin kahramanı ol, sosyal fobini yen ve hayatının kontrolünü eline al!

Stres bozukluğu...

Senin yatkın olduğun psikolojik sorun 'stres bozukluğu'... Bu belki de senin yoğun iş tempondan, sürekli değişen hava koşullarından ya da belki de hayatının hızlı akışından kaynaklanıyor olabilir. Kim bilir belki de bu durum, senin sürekli olarak kendini yenileme ve geliştirme çabanın bir sonucudur. Ancak unutma ki, her ne olursa olsun, stres bozukluğu ile başa çıkmak tamamen senin elinde. Kendine zaman ayır, biraz dinlen, belki bir hobi edin. Kendine iyi bak, çünkü sen bunu hak ediyorsun! Unutma, hayat bazen zorlu olabilir ve stres kaçınılmazdır. Ancak seninle ilgili bu küçük bilgi parçası, belki de sana stresle daha iyi başa çıkma yollarını bulman konusunda yardımcı olabilir. Ve hatırla, her zaman kendine iyi bakman gerektiğini... Çünkü sen bunu hak ediyorsun!

Panik bozukluğu

Senin yatkın olduğun psikolojik sorun 'panik bozukluğu'... Panik bozukluk, genellikle 20'li yaşlarda başlar ve herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu durum, genellikle beklenmedik bir anda ortaya çıkar ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu durumla baş etmek zor olsa da, doğru tedavi ve destekle kontrol altına alınabilir. Panik bozukluğun belirtileri genellikle ani ve şiddetli bir şekilde ortaya çıkar. Bu belirtiler, genellikle kalp krizi belirtilerine benzer ve bu nedenle kişi genellikle ölüm korkusu yaşar. Ancak, panik bozukluk ölümcül bir durum değildir ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsan, bir uzmana başvurmanı öneririz. Unutma, panik bozukluk tedavi edilebilir bir durumdur ve seninle aynı durumu yaşayan birçok kişi bu durumu kontrol altına almayı başarmıştır. Kendini yalnız hissetme, çünkü seninle aynı durumu yaşayan birçok kişi var ve sen de bu durumu kontrol altına alabilirsin.

Bipolar

Senin yatkın olduğun psikolojik sorun bipolar. Bir anının bir anını tutmadığı ve en mutlu anında aslında bir anda kötü düşüncelere daldığını biliyoruz. Sen bipolara yatkınsın ve bu durum senin ruh halini temelinden sarsıyor. Hayatının ne tarafa evrileceğini bilmediğin gibi aynı zamanda ruh halin kaynalı olarak kendini hayatına tam olarak adayamıyorsun da... Yani bir şeylere adım atacağın anda gelen pişmanlıklar, hevessizlikler seni başka birine dönüştürüyor. Hayatının akışında gitmemesinin tek nedeni senin değişken ruhun... Belki küçük bir çaba belki de kendini zorlaman gereken konular var. Bunun başında da konsantrasyonunu arttırmak ve odak süreni arttırmak var.

Anksiyete bozukluğu

Birçok insanın hayatında karşılaştığı psikolojik sorunlar arasında, seninle en çok bağlantı kurabileceğin biri var ki, o da 'anksiyete'. Bu karmaşık ve zaman zaman büyüleyici zihnimizin bizi nasıl bir labirente sürükleyebileceğini görmek gerçekten şaşırtıcı. Belki de bu durum, senin için çok da yabancı değil. Anksiyete, birçok kişinin hayatında belirli dönemlerde karşılaştığı bir durum. Ancak senin durumunda, bu biraz daha farklı. Bu duygusal labiretin tam merkezinde sen varsın. Belki de bu durum, senin hayatının bir parçası haline gelmiş durumda. Her ne kadar bu durum bazen seni zorlasa da, bu senin hikayenin bir parçası ve seni sen yapan şeylerden biri. Anksiyete, sadece bir psikolojik durum değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve kişiliğin bir parçası. Bu durum, senin hayatında belirli bir rol oynuyor ve belki de senin kim olduğunu belirliyor. Ancak unutma ki, bu durum seni tanımlamıyor. Sen, anksiyeteyle başa çıkmayı öğrenen ve bu durumla yüzleşen bir bireysin. Bu, senin gücün ve cesaretin. Sonuç olarak, anksiyete belki de senin en yatkın olduğun psikolojik sorun olabilir. Ancak bu durum, senin kim olduğunu belirleyen tek şey değil. Sen, bu durumla başa çıkmayı öğrenen ve hayatını bu duruma rağmen sürdüren bir bireysin. Ve bu, senin hikayenin en önemli parçası.

Uyku bozuklukları...

Uyku dünyasının karmaşık ve gizemli labirentlerinde kaybolmuş gibisin. Psikolojik sorunların en sinsi ve en yıkıcılarından biri olan 'uyku bozuklukları' senin de kapını çalmış gibi görünüyor. Uyandığında hala yorgun hissetmek, gece boyunca defalarca uyanmak, uykuya dalamamak ya da tam tersi sürekli uyuma isteği... Bu belirtiler sana tanıdık geliyor mu? Eğer cevabın evet ise, merak etme, yalnız değilsin. Dünya genelinde milyonlarca insan, seninle aynı sorunu yaşıyor. Ancak unutma, bu durumun çözümsüz olduğu anlamına gelmiyor. İyi bir uyku düzeni ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile bu sorunu aşabilirsin. Uyku bozuklukları, hayatın her alanını etkileyebilecek bir sorun. İşte, okulda, sosyal hayatta... Her yerde karşına çıkabilir. Ancak bu durumun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu unutma. Kendine biraz zaman tanı, doğru adımlarla bu sorunu aşabilirsin. Unutma, uyku hayatın en önemli parçalarından biri. Ona hak ettiği değeri ver, kendine iyi bak ve sağlıklı bir uyku düzeni için çaba göster. Kendi hikayeni yaz, uyku bozukluklarının seni yönetmesine izin verme. Kendi uyku dünyanı keşfet ve bu sorunu aşmak için gereken adımları at. Seninle birlikte, uyku bozukluklarına karşı mücadele ediyoruz.

Tükenmişlik

Eğer son zamanlarda kendinizi sürekli yorgun hissediyor, enerjiniz düşükse ve hayatın genel akışı içerisinde kendinizi kaybolmuş gibi hissediyorsanız, belki de sizin de tanışma vaktiniz geldi: Tükenmişlik sendromu ile. Bu haliyle, tükenmişlik sendromu, modern çağın en büyük psikolojik sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Tükenmişlik sendromu, genellikle yoğun iş temposu ve stresle birlikte gelen, kişinin hem fiziksel hem de zihinsel enerjisini tüketen bir durum. Kendinizi sürekli yorgun hissetmek, işe veya günlük aktivitelere karşı ilgisizlik hissetmek, huzursuz ve mutsuz olmak gibi belirtileri var. Bu durum, genellikle iş hayatında yoğun bir şekilde çalışan kişilerde görülse de, aslında herkesin başına gelebilecek bir durum. Özellikle son zamanlarda pandemi nedeniyle evden çalışma oranının artması ve iş hayatının daha da stresli hale gelmesi, tükenmişlik sendromunun daha da yaygınlaşmasına neden oldu. Eğer siz de bu belirtileri yaşıyorsanız, belki de bir uzmana başvurmanın zamanı gelmiştir. Unutmayın, tükenmişlik sendromu ciddi bir durumdur ve zamanında müdahale edilmezse, daha ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kendinize biraz zaman ayırın, dinlenin ve gerektiğinde profesyonel yardım alın. Çünkü hayat, tükenmişlik sendromuna yenik düşmek için çok kısa ve değerli.

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