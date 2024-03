Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Bitik mi?

Bir bakıyorsun ki, hayatın renklerini yitirmiş, her şey grileşmiş ve senin ruh hali de bu gri tabloya eşlik ediyor. Evet, senin psikolojin bitik durumda. Bu, bir sabah uyandığında aniden gerçekleşmiş bir durum değil, yavaş yavaş, adım adım ilerleyen bir süreç. Her gün biraz daha içine kapanıyor, biraz daha hevesini yitiriyorsun. İşte bu noktada, senin psikolojinin bitik duruma gelmesinin tek sebebi, yavaş yavaş her şeyden elini çekmenden ibaret. Bir süredir bu durumdasın ve belki de bu durumun farkında bile değilsin. Ancak psikolojin yıpranmış ve bu yıpranma uzun süredir devam ediyor. Hayatın zorlukları karşısında belki de bir savunma mekanizması olarak içine kapanıyor, kendini izole ediyorsun. Ancak unutma ki, hayatın her zaman bir çıkış yolu vardır ve senin de bu durumu toparlaman için elinde birçok fırsat bulunuyor. Bu psikolojiyi toparlamak için yeniliklere ihtiyacın var. Belki yeni bir hobiye başlamak, belki de uzun zamandır ertelediğin bir seyahate çıkmak... İçindeki o hevesi ve enerjiyi yeniden canlandıracak bir şeyler yapman gerekiyor. Unutma, hayat her zaman bir sürprizler kutusu ve senin de bu kutudan çıkan her sürprizi değerlendirecek gücün var. İşte tam da bu noktada, senin psikolojini toparlaman için yeniliklere ihtiyacın var.