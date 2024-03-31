Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Bitik mi?
Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Bitik mi?
Evet/Hayır testine göre senin psikolojin bitik mi?
Haydi testeee!
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1. Kendini yetersiz hissediyor musun?
2. Evdeyken daha iyi mi hissediyorsun?
3. Yeni biriyle tanışmak seni geriyor mu?
4. Sevilmediğini düşünüyor musun?
5. Gelecek planı yapıyor musun?
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6. Sürekli bir şeyleri erteliyor musun?
7. Yeteri kadar uyusan da yorgun uyanıyor musun?
8. Sabahları kahvaltı yapar mısın?
9. Yaşadığın şeyleri hemen birilerine anlatır mısın?
10. Son olarak severek yaptığın şeyleri artık yapmak istemiyor musun?
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Senin psikolojin bitik değil!
Senin psikolojin bitik durumda!
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