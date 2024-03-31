Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Bitik mi?

Senin psikolojin aslında hiç de bitik değil. Kendini belki biraz yalnız hissediyor olabilirsin, belki de biraz yalnızlaştırmaya çalışıyorsun ama unutma ki, seni bu hayatta ve hayatın tüm oyunlarında ayakta tutan pek çok unsur var. Bir sürü insan var etrafında, belki de farkında bile olmadan seni destekleyen, seninle aynı yolda yürüyen. Ama en önemlisi, senin hayallerin var. Evet, işte onlar senin psikolojini ayakta tutan, seni her daim ileriye taşıyan güçler. Düşme korkun belki de hayallerinle yüzleşmekten kaynaklanıyor. Çünkü hayaller, gerçekleştirmesi zor, bazen de korkutucu olabilir. Ancak unutma ki, düşmeni engelleyen şeyler aslında senin hayallerinden, senin hedeflerinden oluşuyor. Her şeyin üstesinden gelemiyor olabilirsin, belki bazıları senin için çok zor, belki de imkansız gibi görünüyor. Ama sen kolay pes etmiyorsun, çünkü sen bir savaşçısın. Her ne olursa olsun, pes etmek senin kitabında yok. Çünkü sen, hayallerinin peşinden giden, hedeflerini gerçekleştirmek için çabalayan birisin. Ve bu, senin en büyük gücün. Bu, seni ayakta tutan, seni ileriye taşıyan en önemli unsur. Bu yüzden, ne olursa olsun, pes etme. Çünkü sen, hayallerini gerçekleştirebilecek kadar güçlüsün.