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Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Bitik mi?

Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Bitik mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
31.03.2024 - 12:01

Evet/Hayır testine göre senin psikolojin bitik mi?

Haydi testeee!

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1. Kendini yetersiz hissediyor musun?

2. Evdeyken daha iyi mi hissediyorsun?

3. Yeni biriyle tanışmak seni geriyor mu?

4. Sevilmediğini düşünüyor musun?

5. Gelecek planı yapıyor musun?

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6. Sürekli bir şeyleri erteliyor musun?

7. Yeteri kadar uyusan da yorgun uyanıyor musun?

8. Sabahları kahvaltı yapar mısın?

9. Yaşadığın şeyleri hemen birilerine anlatır mısın?

10. Son olarak severek yaptığın şeyleri artık yapmak istemiyor musun?

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Senin psikolojin bitik değil!

Senin psikolojin aslında hiç de bitik değil. Kendini belki biraz yalnız hissediyor olabilirsin, belki de biraz yalnızlaştırmaya çalışıyorsun ama unutma ki, seni bu hayatta ve hayatın tüm oyunlarında ayakta tutan pek çok unsur var. Bir sürü insan var etrafında, belki de farkında bile olmadan seni destekleyen, seninle aynı yolda yürüyen. Ama en önemlisi, senin hayallerin var. Evet, işte onlar senin psikolojini ayakta tutan, seni her daim ileriye taşıyan güçler. Düşme korkun belki de hayallerinle yüzleşmekten kaynaklanıyor. Çünkü hayaller, gerçekleştirmesi zor, bazen de korkutucu olabilir. Ancak unutma ki, düşmeni engelleyen şeyler aslında senin hayallerinden, senin hedeflerinden oluşuyor. Her şeyin üstesinden gelemiyor olabilirsin, belki bazıları senin için çok zor, belki de imkansız gibi görünüyor. Ama sen kolay pes etmiyorsun, çünkü sen bir savaşçısın. Her ne olursa olsun, pes etmek senin kitabında yok. Çünkü sen, hayallerinin peşinden giden, hedeflerini gerçekleştirmek için çabalayan birisin. Ve bu, senin en büyük gücün. Bu, seni ayakta tutan, seni ileriye taşıyan en önemli unsur. Bu yüzden, ne olursa olsun, pes etme. Çünkü sen, hayallerini gerçekleştirebilecek kadar güçlüsün.

Senin psikolojin bitik durumda!

Bir bakıyorsun ki, hayatın renklerini yitirmiş, her şey grileşmiş ve senin ruh hali de bu gri tabloya eşlik ediyor. Evet, senin psikolojin bitik durumda. Bu, bir sabah uyandığında aniden gerçekleşmiş bir durum değil, yavaş yavaş, adım adım ilerleyen bir süreç. Her gün biraz daha içine kapanıyor, biraz daha hevesini yitiriyorsun. İşte bu noktada, senin psikolojinin bitik duruma gelmesinin tek sebebi, yavaş yavaş her şeyden elini çekmenden ibaret. Bir süredir bu durumdasın ve belki de bu durumun farkında bile değilsin. Ancak psikolojin yıpranmış ve bu yıpranma uzun süredir devam ediyor. Hayatın zorlukları karşısında belki de bir savunma mekanizması olarak içine kapanıyor, kendini izole ediyorsun. Ancak unutma ki, hayatın her zaman bir çıkış yolu vardır ve senin de bu durumu toparlaman için elinde birçok fırsat bulunuyor. Bu psikolojiyi toparlamak için yeniliklere ihtiyacın var. Belki yeni bir hobiye başlamak, belki de uzun zamandır ertelediğin bir seyahate çıkmak... İçindeki o hevesi ve enerjiyi yeniden canlandıracak bir şeyler yapman gerekiyor. Unutma, hayat her zaman bir sürprizler kutusu ve senin de bu kutudan çıkan her sürprizi değerlendirecek gücün var. İşte tam da bu noktada, senin psikolojini toparlaman için yeniliklere ihtiyacın var.

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