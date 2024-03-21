10 Soruluk Kişilik Testine Göre Sen Gerçekten Kimsin?
10 Soruluk Kişilik Testine Göre Sen Gerçekten Kimsin?
Senin gerçek karakterini ortaya çıkarıyoruz!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bu hayatta en çok değer verdiğin kişi kim?
4. Kendini ne kadar seviyorsun? (1=en az, 5=en fazla)
5. Hangi insanın varlığı seni rahatsız eder?
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6. Gelecekten umutlu musun?
7. Peki yaşadığın çok zor bir gün var mı?
8. Peki o zor günü nasıl atlattın?
9. Sence senin hayatında yeni bir sayfa açmaya ihtiyacın var mı?
10. Son olarak bir görsel seç bakalım!
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Sevdikleri için kendini feda edebilecek birisin!
Güçlü görünmeye çalışırken yorulmuş birisin!
Hayatından giderek umudunu kaybetmiş birisin!
En zor günleri tek başına atlatmak zorunda kalan birisin!
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