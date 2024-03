Senin kaç düşmanın var?

Senin 1-2 tane düşmanın var. Biraz geçmişine daldığımızda, belki de biraz zor beğenilen, belki de biraz karmaşık biri olduğunu fark edebiliriz. Elbette, herkesin seni sevmesi beklenemez. Ancak bu insanların bazıları, sadece seni sevmemekle kalmıyor, aynı zamanda kötü niyetler de besliyorlar. Bu insanlarla aynı çevrede olmasan da, belki de çok uzaktan tanıdığın bu kişiler, seni gözlerinin önünde tutuyorlar. Adeta bir gölge gibi, her adımını izliyorlar, belki de her hareketini analiz ediyorlar. Ancak unutma, bu düşmanların varlığı, senin gücünü veya değerini azaltmaz. Belki de bu düşmanlar seninle aynı hava sahasını paylaşıyor, belki de aynı kafede kahve içiyorlar. Ancak unutma ki, bu düşmanların varlığına rağmen, onların seni yıldırabilecek, seni yenebilecek güçleri yok. Onlar sadece varlar, belki de seni izliyorlar, ancak seni zarara uğratacak bir potansiyelleri yok. Kendine güvenmeye devam et ve yoluna devam et.