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Senin Kaç Düşmanın Var?

Senin Kaç Düşmanın Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.03.2024 - 09:04

Senin kaç düşmanın var?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım bu özelliklerden hangisine sahipsin?

4. İnsanların fikri seni çabucak etkiler mi?

5. Senin hayalin nedir?

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6. Biri önemli bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

6. Biri önemli bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

7. Peki bunlardan hangisini yaptın?

7. Peki bunlardan hangisini yaptın?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Senin hiç düşmanın yok!

Senin hiç düşmanın yok. Sen düşman kazanan biri değilsin. Sen, düşmanlık tohumları ekmek yerine dostluk çiçekleri yetiştiren bir bahçıvansın. Hayatının her anında, herkesle olan ilişkilerinde, bir iyilik meleği gibi davranmış ve bu tavrının karşılığını da fazlasıyla almışsın. Kötülüğe karşı kötülükle değil, sevgi ve anlayışla yaklaşmışsın. İnsanların hayatına öyle bir şekilde dahil olmuşsun ki, onların düşmanı olacak kadar içlerine girmemişsin. Güler yüzün, pozitif enerjin ve sıcakkanlılığınla herkesi kendine çeken bir mıknatıs gibi olsan da, aslında belirli sınırları olan bir insansın. Bu sınırların, senin kişisel alanını korumak ve kendine zarar vermek isteyenlere karşı bir savunma hattı oluşturuyor. Bu nedenle, sana zarar vermek ya da düşmanın olmak, bir dağın zirvesine tırmanmak kadar zor. Seninle karşılaşan herkesin, bu güçlü ve koruyucu sınırların karşısında durup düşünmesi gerekiyor. Bu yüzden, hayatında düşmanlık yerine dostluk, anlayış ve sevgi hüküm sürüyor.

Sen 1-2 tane düşmanın var.

Senin 1-2 tane düşmanın var. Biraz geçmişine daldığımızda, belki de biraz zor beğenilen, belki de biraz karmaşık biri olduğunu fark edebiliriz. Elbette, herkesin seni sevmesi beklenemez. Ancak bu insanların bazıları, sadece seni sevmemekle kalmıyor, aynı zamanda kötü niyetler de besliyorlar. Bu insanlarla aynı çevrede olmasan da, belki de çok uzaktan tanıdığın bu kişiler, seni gözlerinin önünde tutuyorlar. Adeta bir gölge gibi, her adımını izliyorlar, belki de her hareketini analiz ediyorlar. Ancak unutma, bu düşmanların varlığı, senin gücünü veya değerini azaltmaz. Belki de bu düşmanlar seninle aynı hava sahasını paylaşıyor, belki de aynı kafede kahve içiyorlar. Ancak unutma ki, bu düşmanların varlığına rağmen, onların seni yıldırabilecek, seni yenebilecek güçleri yok. Onlar sadece varlar, belki de seni izliyorlar, ancak seni zarara uğratacak bir potansiyelleri yok. Kendine güvenmeye devam et ve yoluna devam et.

Senin 4 tane düşmanın var.

Senin en az 4 tane düşmanın var. Evet, sen düşman biriktirmiş birisin. Sen, insanları üzmemek, kalplerini kırmamak için doğruları söylemekten asla geri durmayan birisin. Bu yüzden de bazen insanların canını yakarsın, ama bilin ki bu hiç de rastgele değil. Seninle herkesin iyi anlaşamayacağını, herkesin seninle aynı frekansta olamayacağını çok iyi biliyorsun. Ancak bu seni asla durdurmuyor, çünkü senin için önemli olan, doğru olanı yapmak ve söylemek. Bu yüzden bazen bilerek insanların canını yakarsın. Ama unutma, eğer sen birinin canını yakıyorsan, o kişi bunu çoktan hak etmiştir. Seninle uğraşmak isteyenler, seninle baş etmeye çalışanlar bunu çok iyi bilmeli. Çünkü sen, doğruların peşinden giden, gerçekleri söylemekten çekinmeyen birisin. Ve elbette, bu da senin düşman edineceğin anlamına geliyor. Ama unutma, senin düşmanların bile senin ne kadar dürüst ve gerçek olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklar.

Senin etrafını düşmanların sarmış.

Senin etrafında bir düşman ordusu varmış gibi görünüyor. Bu durum, zorlu karakterinin ve düşük tahammül seviyenle doğrudan bağlantılı. İnsanlarla başa çıkmakta zorlanıyor ve tüm duygularını bir anda dışa vurabiliyorsun. Biraz hız kesmenin gerektiğini düşünürken, aslında bu durumun doğru olduğuna inanıyorsun. Kendi düşüncelerini ve hislerini saklamak yerine, onları özgürce ifade edebiliyorsun. Bu, bazıları için rahatsız edici olabilir, ancak siz bu durumun doğru olduğuna inanıyorsun. Kendini sansürlemek yerine, fikirlerini sonuna kadar savunuyorsun. Bu yüzden, bazılarına göre, bir düşman ordusu oluşturmuş durumdasın. Ancak, bu durumun senin için bir sorun olmadığını biliyoruz. Bu yüzden, düşmanlarının sayısının artması seni rahatsız etmiyor, çünkü senin için önemli olan kendi doğrularını savunmak.

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