Senin Kaç Düşmanın Var?
Senin Kaç Düşmanın Var?
Senin kaç düşmanın var?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bu özelliklerden hangisine sahipsin?
4. İnsanların fikri seni çabucak etkiler mi?
5. Senin hayalin nedir?
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6. Biri önemli bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
7. Peki bunlardan hangisini yaptın?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Senin hiç düşmanın yok!
Sen 1-2 tane düşmanın var.
Senin 4 tane düşmanın var.
Senin etrafını düşmanların sarmış.
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