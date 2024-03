Yaşlılar İçin Hazırlanan Geriatrik Testine Göre Sen Depresyonda mısın?

Biraz tükenmiş hissetmek, yorgun düşmek, psikolojik olarak kendini yıpranmış hissetmek... Hepsine rağmen, sen depresyonda değilsin. Kendini belki de biraz fazla yorgun hissediyorsun, belki de biraz fazla dalgınsın. Ancak bu, yaşadığın durumun depresyon olduğu anlamına gelmiyor. Aslında, çevrendeki birçok kişiden bile daha iyi durumda olabilirsin. Düşüncelerin bazen seni ele geçiriyor, belki de biraz fazla düşünüyorsun. Ancak sen, bu durumu mükemmel bir şekilde kontrol edebiliyorsun. Düşüncelerin seni ele geçirmeye çalıştığında, onlara karşı koyuyorsun. Düşüncelerini olumsuzdan pozitife çevirebiliyorsun. Bu yüzden depresyon, seni yenemiyor. Sen, hayatın her zaman bir iyimser yanı olduğuna inanan birisin. Yaşadığın her anı, yaptığın her işi, gördüğün her şeyi dolu dolu yaşamayı ve bundan zevk almayı biliyorsun. Bu yüzden, ne olursa olsun, kendini depresyonun karanlık derinliklerine bırakmıyorsun. Hayatın her anında umutlu olmayı, pozitif olmayı biliyorsun. Bu da seni, depresyondan çok daha güçlü kılıyor.