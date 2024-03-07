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Yaşlılar İçin Hazırlanan Geriatrik Testine Göre Sen Depresyonda mısın?

Yaşlılar İçin Hazırlanan Geriatrik Testine Göre Sen Depresyonda mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.03.2024 - 12:30

1983 yılında Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Profesörü Jerome A. Yesavage ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olan Geriatrik Depresyon Ölçeği ile siz depresyonda mısınız ortaya çıkarıyoruz! Bakalım sen ne kadar yaşlısın?

Haydiii!

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Sen bu davranışlardan kaçına sahipsin?

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Sen depresyonda değilsin!

Biraz tükenmiş hissetmek, yorgun düşmek, psikolojik olarak kendini yıpranmış hissetmek... Hepsine rağmen, sen depresyonda değilsin. Kendini belki de biraz fazla yorgun hissediyorsun, belki de biraz fazla dalgınsın. Ancak bu, yaşadığın durumun depresyon olduğu anlamına gelmiyor. Aslında, çevrendeki birçok kişiden bile daha iyi durumda olabilirsin. Düşüncelerin bazen seni ele geçiriyor, belki de biraz fazla düşünüyorsun. Ancak sen, bu durumu mükemmel bir şekilde kontrol edebiliyorsun. Düşüncelerin seni ele geçirmeye çalıştığında, onlara karşı koyuyorsun. Düşüncelerini olumsuzdan pozitife çevirebiliyorsun. Bu yüzden depresyon, seni yenemiyor. Sen, hayatın her zaman bir iyimser yanı olduğuna inanan birisin. Yaşadığın her anı, yaptığın her işi, gördüğün her şeyi dolu dolu yaşamayı ve bundan zevk almayı biliyorsun. Bu yüzden, ne olursa olsun, kendini depresyonun karanlık derinliklerine bırakmıyorsun. Hayatın her anında umutlu olmayı, pozitif olmayı biliyorsun. Bu da seni, depresyondan çok daha güçlü kılıyor.

Sen depresyonun eşiğindesin!

Sen depresyona çok yakınsın. Bir şeyler için çabalamayı çoktan bırakmış ve en önemlisi kendinden ümidini kesmişsin. Yorgunluk, ruhunu sarmış ve enerjini tüketmiş gibi görünüyor. Çabalaman gereken şeylerden uzaklaşmış, belki de onları tamamen terk etmişsin. En can alıcı nokta ise, kendine dair umutlarını yitirmiş olman. Başarıya ulaşabileceğine dair inancını kaybetmişsin ve bu, seni daha da derinlere sürüklüyor. Mücadele etmen gereken sınırları belirlemekte zorlanıyorsun, belki de zaten mücadele etmekten yorulmuşsun. Depresyonunun eşiğinde olduğunu hissediyorsun çünkü artık kendini eskisi gibi hissetmiyorsun. Yaşadıkların seni içine çekiyor ve oradan çıkış yolunu bulamıyorsun. Düşüncelerin ve takıntıların, seni adeta bir kukla gibi yönetiyor. Negatif duyguların esiri olmuşsun ve bu duygularla yaşamaya çalışıyorsun. Ancak unutma ki, bu duyguları pozitife çevirmek tamamen senin elinde. Kendini bu karanlık kuyunun içine hapsedeceğine, oradan çıkmak için bir adım atmayı dene. Bu küçük adım, hayatla olan bağlarını güçlendirebilir ve belki de tüm bu karanlığı ardında bırakmana yardımcı olabilir.

Sen kesinlikle depresyondasın!

Sen kesinlikle depresyondasın ve bu depresyon o kadar da masum bir depresyon değil. Seni içine çeken ve kendinle olan bütün bağları koparmana neden olan bu depresyon senin için bitiş noktası. Bu depresyon, seni içine hapsederken, aynı zamanda kendinle olan tüm bağlarını da koparıyor, adeta bir kara delik gibi. Bu durum, senin için adeta bir çıkmaz sokak, bir son nokta. Evet, belki de bu, artık nasıl devam edeceğini bilemediğin, umutlarını bir bir yitirdiğin bir dönem. Uyku, sana bir işkence gibi geliyor, çünkü düşüncelerin seni rahat bırakmıyor. Uyanmak ise, belki de uyumaktan daha zor. Çünkü uyanınca, hayatının monoton tekrarına dönmek zorunda kalıyorsun. Bu monotonluk, seni sıkıyor, hatta belki de boğuyor. Düşüncelerin, seni huzursuz ediyor ve bu durumda en çok zararı yine kendine veriyorsun. Evet, sen depresyondasın ve belki de en kötüsü, bu durumdan çıkmak için yardım istemekten bile vazgeçmişsin. Bu, belki de senin en zor dönemlerinden biri, ama unutma ki, her gecenin bir sabahı vardır. Ne kadar umutlarını tüketmiş olsan da bakış açını değiştirdiğinde aslında umutlarının ne kadar çok olduğunu da göreceksin.

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