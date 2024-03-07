Sen kesinlikle depresyondasın ve bu depresyon o kadar da masum bir depresyon değil. Seni içine çeken ve kendinle olan bütün bağları koparmana neden olan bu depresyon senin için bitiş noktası. Bu depresyon, seni içine hapsederken, aynı zamanda kendinle olan tüm bağlarını da koparıyor, adeta bir kara delik gibi. Bu durum, senin için adeta bir çıkmaz sokak, bir son nokta. Evet, belki de bu, artık nasıl devam edeceğini bilemediğin, umutlarını bir bir yitirdiğin bir dönem. Uyku, sana bir işkence gibi geliyor, çünkü düşüncelerin seni rahat bırakmıyor. Uyanmak ise, belki de uyumaktan daha zor. Çünkü uyanınca, hayatının monoton tekrarına dönmek zorunda kalıyorsun. Bu monotonluk, seni sıkıyor, hatta belki de boğuyor. Düşüncelerin, seni huzursuz ediyor ve bu durumda en çok zararı yine kendine veriyorsun. Evet, sen depresyondasın ve belki de en kötüsü, bu durumdan çıkmak için yardım istemekten bile vazgeçmişsin. Bu, belki de senin en zor dönemlerinden biri, ama unutma ki, her gecenin bir sabahı vardır. Ne kadar umutlarını tüketmiş olsan da bakış açını değiştirdiğinde aslında umutlarının ne kadar çok olduğunu da göreceksin.