Yaşlılar İçin Hazırlanan Geriatrik Testine Göre Sen Depresyonda mısın?
Yaşlılar İçin Hazırlanan Geriatrik Testine Göre Sen Depresyonda mısın?
1983 yılında Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Profesörü Jerome A. Yesavage ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olan Geriatrik Depresyon Ölçeği ile siz depresyonda mısınız ortaya çıkarıyoruz! Bakalım sen ne kadar yaşlısın?
Haydiii!
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Sen bu davranışlardan kaçına sahipsin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Sen depresyonda değilsin!
Sen depresyonun eşiğindesin!
Sen kesinlikle depresyondasın!
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