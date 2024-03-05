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Sen Ondan Nefret Ediyor musun?

Sen Ondan Nefret Ediyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.03.2024 - 18:17

Sen ondan nefret ediyor musun?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım onu düşününce nasıl hissediyorsun?

3. Söyle bakalım onu düşününce nasıl hissediyorsun?

4. Geçmişe dönmek ister misin?

5. Diyelim ki şimdi bir barışma fırsatınız var, ne yaparsın?

5. Diyelim ki şimdi bir barışma fırsatınız var, ne yaparsın?
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6. Senin en çok canını ne yaktı?

6. Senin en çok canını ne yaktı?

7. Sence nefret nasıl bir duygu?

8. Son olarak sence sizi ne bitirdi?

Sen ondan nefret etmiyorsun!

Bir nefretin içinde kaybolmuş gibi görünüyorsun, ama aslında bu durum hiç de öyle değil. İçinde hala ona karşı bir sevgi pırıltısı var, belki de farkında olmadan. Bu sevgi, içindeki tüm kötü duygulardan çok daha güçlü ve büyük. Ona karşı duyguların, belki de bir süreliğine gözlerden uzakta kalmış olabilir ama asla ölmedi. Bir anda karşına çıksa, belki de zamanın durduğunu hissedersin. Gözlerinin içine bakar ve o eski günlere, belki de unutulmuş anılara geri dönersin. Kalbin hızla çarpar ve bir anda kendini yine ona ait hissedersin. Bu his, belki de özlemle karışık bir sevgi, belki de bir tutku. Nefret etmiyorsun ondan, çünkü aslında içinde hala onu sevmek için bir yer var. Belki de bu, biraz korkutucu geliyor olabilir. Ama unutma, duygularını kabullenmek, onlarla yüzleşmek her zaman daha iyidir. Nefret etmiyorsun ondan, çünkü aslında tekrar onu sevmek istiyorsun. Bu, belki de senin en içten duyguların, belki de kalbinin en derinlerinde sakladığın bir sır.

Sen artık ona karşı hiçbir şey hissetmiyorsun!

Kalbinde ona karşı artık ne bir sevgi kırıntısı, ne de nefret dolu bir bakış var. Ona dair her türlü duygu, sanki bir rüzgar esintisiyle içinden silinip gitmiş. İyi ya da kötü, ne varsa hepsi birer birer uçup gitmiş. Onu hayatından çıkarmışsın, belki de bir sabahın erken saatlerinde, belki de bir gece yarısı... Fakat sadece hayatından değil, iç dünyandan da çıkarıp atmışsın onu. Onun yaşadıkları, yaptıkları, artık senin için önemini yitirmiş. Onun hayatı, sanki bir dizi bölümü gibi, artık senin ekranında yer almıyor. Ona karşı hislerin, sanki bir sabun köpüğü gibi, patlayıp yok olmuş. Kendini ona karşı o kadar yabancı hissediyorsun ki, sanki hiç tanımadığın bir yabancıya bakıyormuş gibi hissediyorsun. İçinde ona dair hiçbir şey kalmamış, tıpkı bir kitabın son sayfasını kapattığın gibi, onunla olan bölümü de kapattın. Artık ona karşı hissettiğin tek şey, belki de tam bir duygusal boşluk...

Sen ondan nefret ediyorsun!

Onunla ilgili tüm olumsuz duyguların hala taze, hala canlı. Evet, o kişi hakkındaki nefretin ne yazık ki hala içinde duruyor, bir köşede sessizce bekliyor. O kişiye karşı hislerin o kadar yoğun ki, bu duygunun bir gün son bulacağına dair umudunu bile yitiriyorsun zaman zaman. Onunla ilgili her şey, yaptıkları, söyledikleri, sana hissettirdikleri hala zihninde taze. Bu nefret, bazen seni ele geçiriyor, kontrolünü kaybetmene neden oluyor. İçindeki bu yoğun duygular, sana kendini sanki bir hortlak gibi hissettiriyor. Bu nefretin yükü, seni zaman zaman yoruyor, tüketiyor. Ona karşı hislerin, ne acıma ne de şefkat içeriyor. Onunla ilgili her düşüncen, her anı, her duygu sadece nefretle yoğrulmuş durumda. Bu nefretin boyutu o kadar büyük ki, bazen kendini bu duyguların içinde kaybolmuş buluyorsun. Onunla ilgili her şeyi, her detayı hala hatırlıyorsun. Onunla yaşadığın her an, her söz, her bakış hala zihninde taze. Ve bu anılar, bu duygular seni hala esir alıyor, hala içinde bir yerlerde nefretin alevlerini tutuşturuyor.

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Omer Omer

Ne nefreti özlemim o benim hasretim yollarını beklediğim kurban olurum ben ona alah onun ugruna ölmeyi allah onun yolunda can vermeyi nasip etsin bana

Omer Omer

Seni çok seviyor seni çok özlüyorum sena ne var sesimi duysan