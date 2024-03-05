Sen ondan nefret ediyor musun?

Bir nefretin içinde kaybolmuş gibi görünüyorsun, ama aslında bu durum hiç de öyle değil. İçinde hala ona karşı bir sevgi pırıltısı var, belki de farkında olmadan. Bu sevgi, içindeki tüm kötü duygulardan çok daha güçlü ve büyük. Ona karşı duyguların, belki de bir süreliğine gözlerden uzakta kalmış olabilir ama asla ölmedi. Bir anda karşına çıksa, belki de zamanın durduğunu hissedersin. Gözlerinin içine bakar ve o eski günlere, belki de unutulmuş anılara geri dönersin. Kalbin hızla çarpar ve bir anda kendini yine ona ait hissedersin. Bu his, belki de özlemle karışık bir sevgi, belki de bir tutku. Nefret etmiyorsun ondan, çünkü aslında içinde hala onu sevmek için bir yer var. Belki de bu, biraz korkutucu geliyor olabilir. Ama unutma, duygularını kabullenmek, onlarla yüzleşmek her zaman daha iyidir. Nefret etmiyorsun ondan, çünkü aslında tekrar onu sevmek istiyorsun. Bu, belki de senin en içten duyguların, belki de kalbinin en derinlerinde sakladığın bir sır.