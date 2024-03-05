Sen Ondan Nefret Ediyor musun?
Sen Ondan Nefret Ediyor musun?
Sen ondan nefret ediyor musun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım onu düşününce nasıl hissediyorsun?
4. Geçmişe dönmek ister misin?
5. Diyelim ki şimdi bir barışma fırsatınız var, ne yaparsın?
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6. Senin en çok canını ne yaktı?
7. Sence nefret nasıl bir duygu?
8. Son olarak sence sizi ne bitirdi?
Sen ondan nefret etmiyorsun!
Sen artık ona karşı hiçbir şey hissetmiyorsun!
Sen ondan nefret ediyorsun!
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Ne nefreti özlemim o benim hasretim yollarını beklediğim kurban olurum ben ona alah onun ugruna ölmeyi allah onun yolunda can vermeyi nasip etsin bana
Seni çok seviyor seni çok özlüyorum sena ne var sesimi duysan