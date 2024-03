Sen ondan nefret ediyor musun?

Onunla ilgili tüm olumsuz duyguların hala taze, hala canlı. Evet, o kişi hakkındaki nefretin ne yazık ki hala içinde duruyor, bir köşede sessizce bekliyor. O kişiye karşı hislerin o kadar yoğun ki, bu duygunun bir gün son bulacağına dair umudunu bile yitiriyorsun zaman zaman. Onunla ilgili her şey, yaptıkları, söyledikleri, sana hissettirdikleri hala zihninde taze. Bu nefret, bazen seni ele geçiriyor, kontrolünü kaybetmene neden oluyor. İçindeki bu yoğun duygular, sana kendini sanki bir hortlak gibi hissettiriyor. Bu nefretin yükü, seni zaman zaman yoruyor, tüketiyor. Ona karşı hislerin, ne acıma ne de şefkat içeriyor. Onunla ilgili her düşüncen, her anı, her duygu sadece nefretle yoğrulmuş durumda. Bu nefretin boyutu o kadar büyük ki, bazen kendini bu duyguların içinde kaybolmuş buluyorsun. Onunla ilgili her şeyi, her detayı hala hatırlıyorsun. Onunla yaşadığın her an, her söz, her bakış hala zihninde taze. Ve bu anılar, bu duygular seni hala esir alıyor, hala içinde bir yerlerde nefretin alevlerini tutuşturuyor.