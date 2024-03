Aşık olunca saplantılı bir karaktere dönüşüyor musun?

Sen saplantılı bir aşıksın. Senin için hayatındaki kişi sadece sana ait olmalı. Hayatındaki o özel kişi, sanki bir yıldız gibi sadece senin gökyüzünde parlamalı. Onu kaybetmek düşüncesi bile kalbini sıkıştırıyor, nefesini kesiyor. Bu korkunun ağırlığı ile ona daha da sıkı sarılıyorsun, sanki bir daha bırakmamak üzere. Onun seni bırakıp gitme ihtimali, belki de kabuslarını süslüyor. Bu düşünce bile seni deliye döndürüyor, tüm dünyanı başına yıkıyor. İşte bu yüzden, ona her şeyini sunmaya, onu hayatının merkezine koymaya çalışıyorsun. Ona bol bol ilgi gösteriyorsun, çünkü sen de aynı ilgiyi, aynı sevgiyi görmek istiyorsun. Kıskançlık duygun belki de biraz fazla kaçıyor. Ama ne yapabilirsin ki? Onu başkasıyla paylaşma düşüncesi bile sana korkunç geliyor. Onunla geçirdiğin her anı, her dakikayı sadece kendine saklamak istiyorsun. Bu aşkın büyüsünde, onu sadece kendine ait bir hazine gibi görmekten başka çaren yok gibi. Bu saplantı hali sana ve sevdiklerine zarar veriyor. Doğru ve sağlıklı bir ilişki saplantılardan kurtulmakla başlayabilir.