Aşık Olunca Saplantılı Bir Karaktere Dönüşüyor musun?
Aşık Olunca Saplantılı Bir Karaktere Dönüşüyor musun?
Aşık olunca saplantılı bir karaktere dönüşüyor musun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sevgilin sana her şeyi haber vermek zorunda mı?
4. Aşık olduğun kişinin senden ayrılma düşüncesi sana ne hissettirir?
5. Sence sevgili olduğun kişi ile aranda nasıl bir iletişim hali olmalı?
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6. Sevgilinin karşı cins arkadaşı olması seni rahatsız eder mi?
7. Kavga ve tartışmalarda nasıl bir tutum sergilersin?
8. Son olarak aşık olduğun kişiden sürekli olarak ne beklersin?
Sen saplantılı bir aşıksın!
Sen saplantılı bir aşık değilsin!
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