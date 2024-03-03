Senin Ruhun Hâlâ Çocuk mu?
Senin Ruhun Hâlâ Çocuk mu?
Sen çocuk ruhlu musun?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hangisi senin eğlence anlayışına hitap ediyor?
4. Peki yanında mutsuz, ağlayan bir arkadaşın varsa ne yaparsın?
5. Gelecek planlarında bunlardan hangisi var?
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6. Dışardaki insanların senin hakkında ne düşündüğü senin için önemli mi?
7. Hayatının en kötü günü olarak anımsayacağın bir gün var mı?
8. Son olarak sevgilinden ne beklersin?
Sen çocuk ruhlu birisin!
Sen çocuk ruhlu değil, oldukça olgun bir karaktere sahipsin.
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