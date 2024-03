Hayatın her anında çocuk kalabilen birisin sen. Yaşın kaç olursa olsun, içindeki o cıvıl cıvıl, renkli ve neşe dolu karakterin hiçbir zaman solmuyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığında bile, sanki bir sihirli değnek sallıyormuşçasına, olumlu bir yan bulabiliyorsun. Ve bu yeteneğinle kendi iç huzurunu korumayı başarıyorsun. Biliyorsun ki, hayatta her şey gelip geçici. Bu bilinçle, gereksiz detaylara takılmadan, hayatın akışına bırakıyorsun kendini. Bu yüzden belki de, hiçbir şeyi fazla ciddiye almak zorunda kalmıyorsun. Sen, çevrendeki herkesin neşe kaynağı, hayatın eğlenceli yüzünü gösteren bir neşe perisisin. Bu yüzden, ne olursa olsun, her zaman hayatın renkli yönlerini seçmeyi başarıyorsun. Bu eşsiz özelliğinle, hayatın her anını bir çocuk gibi saf ve eğlenceli bir şekilde yaşamayı sürdürüyorsun.