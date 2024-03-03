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Senin Ruhun Hâlâ Çocuk mu?

Senin Ruhun Hâlâ Çocuk mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
03.03.2024 - 12:02

Sen çocuk ruhlu musun?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hangisi senin eğlence anlayışına hitap ediyor?

4. Peki yanında mutsuz, ağlayan bir arkadaşın varsa ne yaparsın?

4. Peki yanında mutsuz, ağlayan bir arkadaşın varsa ne yaparsın?

5. Gelecek planlarında bunlardan hangisi var?

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6. Dışardaki insanların senin hakkında ne düşündüğü senin için önemli mi?

7. Hayatının en kötü günü olarak anımsayacağın bir gün var mı?

8. Son olarak sevgilinden ne beklersin?

8. Son olarak sevgilinden ne beklersin?

Sen çocuk ruhlu birisin!

Hayatın her anında çocuk kalabilen birisin sen. Yaşın kaç olursa olsun, içindeki o cıvıl cıvıl, renkli ve neşe dolu karakterin hiçbir zaman solmuyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığında bile, sanki bir sihirli değnek sallıyormuşçasına, olumlu bir yan bulabiliyorsun. Ve bu yeteneğinle kendi iç huzurunu korumayı başarıyorsun. Biliyorsun ki, hayatta her şey gelip geçici. Bu bilinçle, gereksiz detaylara takılmadan, hayatın akışına bırakıyorsun kendini. Bu yüzden belki de, hiçbir şeyi fazla ciddiye almak zorunda kalmıyorsun. Sen, çevrendeki herkesin neşe kaynağı, hayatın eğlenceli yüzünü gösteren bir neşe perisisin. Bu yüzden, ne olursa olsun, her zaman hayatın renkli yönlerini seçmeyi başarıyorsun. Bu eşsiz özelliğinle, hayatın her anını bir çocuk gibi saf ve eğlenceli bir şekilde yaşamayı sürdürüyorsun.

Sen çocuk ruhlu değil, oldukça olgun bir karaktere sahipsin.

Bir çocuğun masumiyetinde ve neşesinde değilsin. Sen, yaşamın çalkantılı dalgalarında kendini bulan ve geçmişin izlerini silmekte zorlanan bir bireysin. Hayatın karmaşık olayları ve yoğun duygusal döngüleri içerisinde kendini kaybediyorsun. Yaşadıkların seni olgunlaştırmış, belki de biraz fazla. Bu süreçte, seni sen yapan özelliklerin birer birer değişime uğramış, belki de biraz fazla. Artık gülüşlerin, eğlencelerin bir parça eksik, biraz yarım kalıyor. Çocuk ruhlu biri değilsin, çünkü hayatın acımasız yüzünü çoktan görmüşsün. Çocuk kalmaktan çok uzakta, hayatın gerçeklerinin farkında olan bir yetişkinsin. Çünkü hayat, çocukların saf ve masum dünyasına sığmayacak kadar acımasız ve karmaşık bir yer haline gelmiş. Bu durum, senin çocuk ruhunu kaybetmene neden olmuş, belki de biraz fazla. Ancak unutma ki, her zaman içinde bir çocuk barındıran yetişkinler, hayatın tüm zorluklarına rağmen gülümsemeyi ve eğlenmeyi unutmazlar.

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