Karakter Testine Göre Hangi İki Kelime Seni Tanımlıyor?

Eğer seni iki kelimeyle tanımlamam gerekseydi, hiç tereddüt etmeden 'merak' ve 'gurur' derdim. Seninle ilgili en çarpıcı özelliklerin bunlar. Hem hayata karşı beslediğin bitmek tükenmek bilmeyen merakın, hem de her daim yüksek tuttuğun gururun... Merakın, seni her zaman yeni bilgilere, yeni tecrübelere ve yeni insanlara yönlendiren bir pusula gibi. Her konuda bilgi sahibi olmayı arzuluyor, bilmediğin bir şeylerle karşılaştığında hemen öğrenmeye çalışıyorsun. Bu merakın, seni hayatın monotonluğundan uzaklaştırıyor ve her gününü dolu dolu yaşamanı sağlıyor. Diğer yandan gururun, senin karakterinin en belirgin yönlerinden biri. Kendine olan güvenin ve başarılarına duyduğun haklı gurur, seni her zaman bir adım öne çıkarıyor. Kendi değerini bilen ve bunu her fırsatta gösteren biri olarak, gururun senin en büyük motivasyon kaynağın. Bu iki kelime, senin kişiliğini ve yaşam biçimini en iyi şekilde tanımlıyor. Merakınla her zaman yeni şeyler öğrenmeye, gururunla da başarılarına başarı katmaya devam et!