Karakter Testine Göre Hangi İki Kelime Seni Tanımlıyor?
Karakter Testine Göre Hangi İki Kelime Seni Tanımlıyor?
Hangi iki kelime seni tanımlıyor?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bize bir çiçek seç bakalım!
4. Şimdi de bir hayvan?
5. Bir mevsim seç bakalım!
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6. Müzik türü seçer misin?
7. Şimdi de bir içecek seç!
8. Son olarak bir şehir seç bakalım!
Pozitif-Samimi
Cesur-Anlayışlı
Meraklı-Gururlu
Sabırlı-Hassas
Duygusal-Yaratıcı
İnatçı-Öz güvenli
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