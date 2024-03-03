Bu Numeroloji Testine Göre Senin 5 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Bu Numeroloji Testine Göre Senin 5 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Numeroloji testi senin karakter özelliklerini ortaya çıkarıyor!
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bu sayılardan birini seçer misin?
4. Peki bu sayılardan birini seçer misin?
5. Bunlardan hangisi?
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6. ?
7. Bu sayılardan hangisi?
8. Bu sayılardan birini de seçer misin?
9. Son olarak bunlardan da birini seçer misin?
Hassas, sanatçı ruhlu, sakin, gururlu, duygusal...
Otoriter, sahiplenici, merhametli, dobra, takıntılı...
Güçlü, kararlı, samimi, sabırsız, duygusuz...
Sinirli, kırılgan, hırslı, sezgisel, özgür ruhlu...
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