Protestolara Katılan 19 Yaşındaki Samet'in Anlattıkları Milyonların Hislerine Tercüman Oldu
Protestolara Katılan 19 Yaşındaki Samet'in Anlattıkları Milyonların Hislerine Tercüman Oldu
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar birinci haftasını doldurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane mitinglerini sonlandırsa da tutuklamalara ve polis müdahalesine rağmen üniversite öğrencileri alanları doldurmaya, protesto etmeye devam ediyor. Tabii sahaya inen gazetecilere göre gençlerin bu eylemlere katılmasının sebebi bir belediyeden veya siyasiden çok daha fazlası...
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Saraçhane'de süren mitingler noktalandı.
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Aposto'dan Ayça Örer ise gençlere "Neden alandasınız?" sorusunu sordu.
Ancak Samet'in söyledikleri tüm röportajın önüne geçti.
Tabii Samet'in sözleri pek çok sosyal medya kullanıcısını derinden etkiledi.
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Röportajı yapan Ayça Örer'den Samet hakkında bir açıklama geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Ben daha iyi anlatamazdım, Samet ağzına sağlık.. ama anlayacaklarını hiç sanmıyorum !