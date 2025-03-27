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Protestolara Katılan 19 Yaşındaki Samet'in Anlattıkları Milyonların Hislerine Tercüman Oldu

Protestolara Katılan 19 Yaşındaki Samet'in Anlattıkları Milyonların Hislerine Tercüman Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.03.2025 - 11:35

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar birinci haftasını doldurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane mitinglerini sonlandırsa da tutuklamalara ve polis müdahalesine rağmen üniversite öğrencileri alanları doldurmaya, protesto etmeye devam ediyor. Tabii sahaya inen gazetecilere göre gençlerin bu eylemlere katılmasının sebebi bir belediyeden veya siyasiden çok daha fazlası...

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Saraçhane'de süren mitingler noktalandı.

Saraçhane'de süren mitingler noktalandı.

Mitinge katılan 20'li yaşların başındaki onlarca genç tutuklandı. Ancak üniversitelerde eylemler devam ediyor. Pek çok gazetecinin gözlemine göre protestocuların kaygısı bir belediye veya siyasi partiden çok daha fazlası.

Aposto'dan Ayça Örer ise gençlere "Neden alandasınız?" sorusunu sordu.

Aposto'dan Ayça Örer ise gençlere "Neden alandasınız?" sorusunu sordu.

Pek çok yanıt geldi. Röportaj ilgiyle takip edildi.

Ancak Samet'in söyledikleri tüm röportajın önüne geçti.

Ancak Samet'in söyledikleri tüm röportajın önüne geçti.

'Bu ne ya? Polis benim polisim, ben bu devletin vatandaşıyım ama dayak yemem de normal. Ne yapmışım ben? Yurtta yer bulamamışım, öğrenci evinde iki arkadaşımla aynı odayı paylaşırsam ancak kalabiliyorum, sabah akşam poğaça makarna yemekten kabız olmuşum, babam bana ayda 10 bin lira gönderirse onlar memlekette darboğaza giriyor, mezun olunca yüzbinlerce işsizden biriyim, fotokopicide aylığı 18 bin liraya sabah 8’den akşam 8’e kadar fotokopi çekiyorum. Korkuyorum ya, geleceğimden korkuyorum. Parasızlıktan değil ömrümü böyle geçirmekten, yabancı bir ülkeye gitmek zorunda bırakılıp orada üç kuruşluk işçi olmaktan. Bunu söyleyince de dayak yiyorum.'

Tabii Samet'in sözleri pek çok sosyal medya kullanıcısını derinden etkiledi.

Tabii Samet'in sözleri pek çok sosyal medya kullanıcısını derinden etkiledi.
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Röportajı yapan Ayça Örer'den Samet hakkında bir açıklama geldi.

Röportajı yapan Ayça Örer'den Samet hakkında bir açıklama geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Onlythe_Brave

Ben daha iyi anlatamazdım, Samet ağzına sağlık.. ama anlayacaklarını hiç sanmıyorum !