Bir gün gelecek ve cebindeki her kuruş, emeklerinin en tatlı meyvesi olacak. Gözlerini kapattığında, hayallerindeki o muhteşem yalıyı, o son model arabayı ve belki de dünyanın dört bir yanına yayılmış lüks tatil köylerini göreceksin. Ama bu sadece bir hayal olmayacak, çünkü sen ileride zengin olacaksın! Birçok insanın hayali, belki de en büyük arzusu olan bu durum, senin için gerçek olacak. İşte bu yüzden, her sabah uyandığında, aynaya baktığında, kendine bu sözü ver. 'Ben zengin olacağım!' diye. Çünkü sen, hayallerini gerçeğe dönüştürecek azim ve kararlılığa sahipsin. Hayatının her alanında başarıya ulaşacak, maddi zenginliğin yanı sıra, manevi zenginliği de elde edeceksin. Sosyal çevren, sevdiklerin ve belki de hayranlıkla seni izleyen birçok insan, bu başarını alkışlayacak. İşte o zaman, hayallerini süsleyen o parlak dünyada, gerçekten zengin biri olduğunu anlayacaksın. Unutma, zenginlik sadece maddi bir durum değil, aynı zamanda ruhsal bir durumdur. Ve sen, her iki anlamda da zengin olacaksın. Bu yüzden, her gününü, bu hedefe ulaşmak için bir adım olarak gör ve her adımında kendine güven. Çünkü sen, ileride zengin olacaksın!