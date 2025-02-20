Bu Sevgililer Günü Geçti: Seneye 14 Şubat'ta Hayatında Biri Olacak mı?
Bu Sevgililer Günü Geçti: Seneye 14 Şubat'ta Hayatında Biri Olacak mı?
Bu 14 Şubat geçti... Şimdi'Seneye 14 Şubat’ta hayatımda biri olacak mı?' diye düşünüyor olabilirsin. Kim bilir, belki gelecek yıl birinin yanında olacaksın. Hayat, sürprizlerle dolu ve kimse ne olacağını tam olarak bilemez. Ama biz senin verdiğin cevaplardan bir çıkarım yapabiliriz.
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Daha önceki ilişkilerinde hiç aldatıldın mı?
3. Romantik jestler hakkında ne düşünüyorsun?
4. Bugüne kadarki romantik ilişkilerin ne kadar iyiydi? Ortalama bir puan verecek olsan kaç verirdin?
5. Şimdiye kadar körkütük aşk oldun mu hiç?
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6. Hangi tür ilişkiler seni daha çok çekiyor?
7. Sence aşkı pekiştiren duygu ne?
8. Son olarak; bir partnerin olsa, Sevgililer Günü'nü kutlar mıydın? Yoksa senin için bir önemi olmaz mıydı?
Evet, olacak!
Hayır olmayacak çünkü sen bunu tercih ediyorsun...
Güven problemini çözersen olabilir.
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