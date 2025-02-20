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Bu Sevgililer Günü Geçti: Seneye 14 Şubat'ta Hayatında Biri Olacak mı?

etiket Bu Sevgililer Günü Geçti: Seneye 14 Şubat'ta Hayatında Biri Olacak mı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 22:01

Bu 14 Şubat geçti... Şimdi'Seneye 14 Şubat’ta hayatımda biri olacak mı?' diye düşünüyor olabilirsin. Kim bilir, belki gelecek yıl birinin yanında olacaksın. Hayat, sürprizlerle dolu ve kimse ne olacağını tam olarak bilemez. Ama biz senin verdiğin cevaplardan bir çıkarım yapabiliriz.

Hazırsan seni hemen teste alalım 👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Daha önceki ilişkilerinde hiç aldatıldın mı?

3. Romantik jestler hakkında ne düşünüyorsun?

4. Bugüne kadarki romantik ilişkilerin ne kadar iyiydi? Ortalama bir puan verecek olsan kaç verirdin?

5. Şimdiye kadar körkütük aşk oldun mu hiç?

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6. Hangi tür ilişkiler seni daha çok çekiyor?

7. Sence aşkı pekiştiren duygu ne?

8. Son olarak; bir partnerin olsa, Sevgililer Günü'nü kutlar mıydın? Yoksa senin için bir önemi olmaz mıydı?

Evet, olacak!

Bu sene içinde, kendini en özel şekilde hissettiren birine rastlayacaksın. Bu kişiyle aranda güçlü bir bağ olacak; bir anda tüm dünyan o kişiyle dolacak. Güvenmekte hiç zorluk yaşamayacaksın, her anında yanında olmasından keyif alacak, ona çok değer vereceksin. Ve belki de en güzel kısmı, senin de ona tamamen açılman olacak. Birbirinize duyduğunuz güven, ilişkinizi her geçen gün daha sağlam hale getirecek. O kişiyle birlikte geçireceğiniz her an, kendinizi birbirinizin yanında evinizde gibi hissedeceğiniz bir dönem başlatacak. Artık yalnız değilsin, seneye sevgilinle birlikte olacaksın ve her şey çok daha güzel olacak.

Hayır olmayacak çünkü sen bunu tercih ediyorsun...

Hayata karşı sağlam bir duruşun var ve geleceğe dair net planların var. Şu an yalnızlığı tercih ediyorsun çünkü kendi düzenini seviyorsun. Duygusal karmaşalardan kaçınıyor, yalnızlıktan hiç korkmuyorsun. Kendine yetebiliyorsun, ihtiyacını tek başına karşılayabiliyorsun. Aşk ve ilişkilere pek sıcak bakmıyorsun; sana göre yalnız olmak, yanlış birinin kalbinde olmaktan daha iyi. Ama bu kafayla gidersen, seneye 14 Şubat’ı da yalnız geçirebilirsin. Belki de kalbini birine açma vakti gelmiştir, ne dersin?

Güven problemini çözersen olabilir.

Belki de kötü birine rastladın, yaşadığın acı tecrübeler seni uzun bir süre ilişki yaşamaktan alıkoydu. Çevrendeki çıkar ilişkileri, yüzeysel bağlar seni tekrar birine güvenmekten korkuttu. Partnerini gerçekten tanıyamamaktan, tanıdığını sanıp yanılmaktan, inandıkça hüsrana uğramaktan yoruldun. Kırıldın, çok kırıldın, ve bu yüzden kendini korumaya başladın. Ama unutma, herkes aynı değil. Seni gerçekten sevecek, kalbini hak ettiği gibi değerleyecek biri karşına çıkacak. Yeter ki, kalbini aşka kapatma. Eğer bu duvarları biraz daha yıkabilirsen, seneye 14 Şubat’ta sevgilinle birlikte olman hiç de uzak olmayacak. 💖

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miray soysal
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