İnsan Vücudu En Fazla Ne Kadar Acıya Dayanabilir?

Acı eşiği, bir uyarının artık rahatsızlık değil de acı olarak algılanmaya başlandığı noktayı ifade eder. Örneğin bileğinize bir kelepçe takıldığını düşünün; başta sadece bir baskı hissedersiniz ama bu baskı arttıkça 'Ah' dediğiniz bir an gelir işte o an, sizin acı eşiğinizdir.

Tolerans ise bambaşka bir konu çünkü bu, dayanabileceğiniz en üst acı düzeyidir. Kimimiz küçük bir çizikte bile perişan olurken, kimimiz kırık bir kemikle bile yürümeye devam edebiliriz.