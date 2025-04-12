Mevsim Geçişleri Halk Arasında Söylendiği Gibi Gerçekten Hasta Eder mi?
Havalar biraz ısınınca kendinizi dışarıya atıyor ama kısa süre sonra 'Yine mi grip oldum?' diye şikayet etmeye başlıyorsanız yalnız değilsiniz. Mevsim geçişlerinde hastalıkların arttığını gösteren çok sayıda gözlem ve araştırma var. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında soğuk algınlığı vakalarında belirgin bir artış yaşandığı görülüyor. Üstelik bunun sebebi sadece üşütmek değil; bağışıklık sistemiyle, alerjilerle, sıcaklık değişimiyle ve hatta tatil dönüşü kalabalıklarla ilgisi var. Yani bu laf, sandığınızdan çok daha bilimsel bir temele dayanıyor.
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Havalar değişince neden hemen hasta oluruz? Cevap biraz burnunuzda gizli olabilir.
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Peki ya sıcaklık değil de vücudumuzun verdiği tepki sorun yaratıyorsa?
Tam iyileştik derken neden yine hasta oluruz? Cevap sadece havada değil, çevrede de gizli.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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