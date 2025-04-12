Mevsim Geçişleri Halk Arasında Söylendiği Gibi Gerçekten Hasta Eder mi?

Soğuk algınlığına neden olan rinovirüs enfeksiyonlarında en büyük artış sonbaharda yaşanıyor ancak uzmanlar bahar aylarında da ikinci bir zirve yaşandığını söylüyor. Bu artışta alerjilerin ciddi bir rolü var çünkü burun içindeki alerjik iltihaplanma, virüslerin orada kamp kurmasını kolaylaştırıyor.

Alerjiniz olmasa bile ani sıcaklık değişimleri, rüzgar ya da basınç dalgalanmaları solunum yollarını tahriş ederek bağışıklık sisteminin doğal savunma hatlarını zayıflatabiliyor. Özellikle bahar geldiğinde hala soğuk olan ama artık dışarıda daha çok zaman geçirdiğimiz havalarda bu risk daha da artıyor. Yani hava güzelleşiyor gibi görünse de vücut hala kış modundan çıkamamış olabilir.