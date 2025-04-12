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Mevsim Geçişleri Halk Arasında Söylendiği Gibi Gerçekten Hasta Eder mi?

Mevsim Geçişleri Halk Arasında Söylendiği Gibi Gerçekten Hasta Eder mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 16:16

Havalar biraz ısınınca kendinizi dışarıya atıyor ama kısa süre sonra 'Yine mi grip oldum?' diye şikayet etmeye başlıyorsanız yalnız değilsiniz. Mevsim geçişlerinde hastalıkların arttığını gösteren çok sayıda gözlem ve araştırma var. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında soğuk algınlığı vakalarında belirgin bir artış yaşandığı görülüyor. Üstelik bunun sebebi sadece üşütmek değil; bağışıklık sistemiyle, alerjilerle, sıcaklık değişimiyle ve hatta tatil dönüşü kalabalıklarla ilgisi var. Yani bu laf, sandığınızdan çok daha bilimsel bir temele dayanıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Havalar değişince neden hemen hasta oluruz? Cevap biraz burnunuzda gizli olabilir.

Havalar değişince neden hemen hasta oluruz? Cevap biraz burnunuzda gizli olabilir.
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Soğuk algınlığına neden olan rinovirüs enfeksiyonlarında en büyük artış sonbaharda yaşanıyor ancak uzmanlar bahar aylarında da ikinci bir zirve yaşandığını söylüyor. Bu artışta alerjilerin ciddi bir rolü var çünkü burun içindeki alerjik iltihaplanma, virüslerin orada kamp kurmasını kolaylaştırıyor. 

Alerjiniz olmasa bile ani sıcaklık değişimleri, rüzgar ya da basınç dalgalanmaları solunum yollarını tahriş ederek bağışıklık sisteminin doğal savunma hatlarını zayıflatabiliyor. Özellikle bahar geldiğinde hala soğuk olan ama artık dışarıda daha çok zaman geçirdiğimiz havalarda bu risk daha da artıyor. Yani hava güzelleşiyor gibi görünse de vücut hala kış modundan çıkamamış olabilir.

Peki ya sıcaklık değil de vücudumuzun verdiği tepki sorun yaratıyorsa?

Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ortam sıcaklığındaki 7 derecelik bir düşüşün bağışıklık sisteminin soğuk virüslerini durdurma yeteneğini ciddi şekilde zayıflattığını ortaya koydu. Bu da vücudumuzun enfeksiyonlara karşı kullandığı interferon gibi koruyucu proteinleri daha az salgılamasına neden oluyor. 

Özellikle 37 dereceden 33 dereceye düşen bir ortamda virüslerin çoğalma hızının arttığı tespit edildi. Yani bahar aylarında hava her ne kadar soğuk değil gibi hissettirse de hala yeterince ısınmamış olabilir ve bu durum vücut savunmasını köreltebilir. Yani dışarı çıkıp biraz nefes alalım derken, istemeden hastalığa davetiye çıkarıyor olabiliriz.

Tam iyileştik derken neden yine hasta oluruz? Cevap sadece havada değil, çevrede de gizli.

İlkbahar aylarında hastalıkların artmasının tek nedeni sıcaklık değil. Bahar tatili gibi dönemlerde yapılan seyahatler, çocukların okula geri dönüşleri ve toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda geçirilen zaman, virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor. 

Özellikle bahar aylarında insanlar açık havaya daha çok çıkarak sosyalleşiyor, bu da hasta olma riskini artırıyor. Aynı hava sıcaklığı kışın bizi evde tutarken, baharda dışarı çıkmaya teşvik ediyor. Yani hastalığın kaynağı hem doğadan hem de bizden kaynaklı olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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