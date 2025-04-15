Partnerinle Hayatının Her Alanında Rahat Olabilmek İçin Sorman Gereken 12 Soru

Herkesin tartışma tarzı farklıdır. Partnerinin iletişim tarzını anlamak, çatışmaları daha yapıcı bir şekilde çözmene yardımcı olur. Bazı kişiler o an konuşmak isterken bazıları da sinirleri geçtikten sonra daha sakin bir kafa yapısında konuşmak ister. Olası tartışmalar için bunu en baştan bilmek oldukça önemlidir.