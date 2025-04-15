Partnerinle Hayatının Her Alanında Rahat Olabilmek İçin Sorman Gereken 12 Soru
Partnerinle gerçekten hayatın her alanında rahat olmak için birbirinize sorman gereken ve birlikte yanıtlamanız gereken sorular bulunuyor. Böylece hem birbirinizi tanıyabilir hem de sınırlarınızı, isteklerinizi öğrenebilirsiniz. E hazırsanız o zaman başlayalım!
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1. "Duygularını benimle ne kadar rahat paylaşıyorsun?"
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2. "Kendini güvende ve anlaşılmış hissetmen için neye ihtiyacın var?"
3. "Tartışmalar sırasında nasıl iletişim kurmayı tercih edersin?"
4. "Hayatta en değer verdiğin şeyler neler?"
5. "Gelecekle ilgili hayallerin neler?"
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6. "Evlilik veya uzun süreli bir ilişki senin için ne ifade ediyor?"
7. "Zorluklar karşısında nasıl birlikte hareket edebiliriz?"
8. "Cinsellikle ilgili ne kadar rahat konuşabiliriz?"
9. "Fiziksel ve duygusal olarak nasıl yakınlık kurmayı seversin?"
10. "İhtiyaçlarını ve sınırlarını nasıl ifade edersin?"
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11. "İlişkimizde romantizmi canlı tutmak için neye ihtiyacın var?"
12. "İlişkimizde geliştirmemiz gereken bir alan var mı?"
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