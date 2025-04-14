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Oo, Görüldü Yemişiz: Flörtleşirken "Görüldü" Yememek İçin Kullanabileceğiniz 12 Taktik

etiket Oo, Görüldü Yemişiz: Flörtleşirken "Görüldü" Yememek İçin Kullanabileceğiniz 12 Taktik

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 23:01

Bir ilişkinin bizce en tatlı evresi, ilişkinin adını koymadan önceki flört evresidir. Tatlı tatlı konuşulur, mesajlaşılır, buluşmalar ayarlanır ve iki taraf da birbirinden heyecanlı bir şekilde adımlar bekler. Bu evreyi dinamik tutmak ve daha sağlam adımlar atman için neler yapman lazım?

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1. Telefonun başında çok bekliyor olsan bile cevap verme süreni ayarla.

Çevrimiçiysen bile anında cevap yazmamalısın. Her mesajına saniyesinde cevap verirsen her şey çok kolay görünür, o yüzden merak uyandırmanın kimseye zararı olmaz!

2. Yanıtlarını tek kelimeye sığdır demiyoruz ama roman da yazma!

Roman yazmıyorsun sonuçta, mesaj atıyorsun. Uzun paragraflar yerine kısa ve neşeli cümlelerle ilgisini çekebilirsin. Mesajlarını renklendirmek için 'cuk' diye oturan emojiler kullanabilirsin.

3. Eğer röportaj yapmıyorsanız çok fazla soru sormanı tavsiye etmiyoruz. 🤫

'Ne yapıyorsun? Neredesin? Hava nasıl orada? Kahvaltıda ekmek yedin mi? Yemeğe tuz attın mı?' gibi ardı ardına sorular sorma. Sohbeti bir tenis maçı gibi düşün: Topu karşı tarafa da atsınlar biraz.

4. Gizemli havanı muhakkak koru ama FBI ajanı da olma.

Her şeyi tüüüm detaylarıyla anlatırsan konuşacak şeyiniz azalır hissine kapılırsınız ve görüldü yersin. 'Dün gece inanılmaz bir şey yaşadım ya.' deyip bırak. Merak etsin ve sorsun. Sen de 'Aa, onu ancak kahve içerken anlatırım' diye cevap verebilirsin. ☕

5. Hikayesine "alev" atma klasiğinden vazgeç ve yaratıcı ol. Mesela...

Instagram hikayesine emojilerle tepki vermek ya da kalp atmak yerine mesela manzara fotoğrafı paylaşmışsa 'Bu manzara nerede tam olarak? Canlı görmek isterim.' gibi bir şey yazabilirsin.

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6. Gündemi takip et, böylelikle onunla beraber bir gündem dinamiğiniz olacak.

'Bugün hava çok sıcak yaaa...' demek yerine güncel bir olaya gönderme yap. 'Şu dizi finali beni bitirdi, sen izledin mi?' gibi. Ama spoiler verme, yoksa görüldüden beter olur!

7. Espri yeteneğini konuştur.

Komik olmak için stand-upçı olmana gerek yok. Biraz göndermeli, biraz kendine dönük esprilerle gülümset.

8. Eğer "görüldü" yiyeceğini düşündüğün bir andaysan lafı çok fazla uzatma.

Eğer konuşma durağan bir hal almaya başladıysa hiç kendini kasma. Çünkü konuşmanın devam etmesi için bir şeyleri zorlarsan ciddi anlamda 'görüldü' yersin... Rahat ol.

9. Yazışmak sıkıcı olabilir, gizem yaratmak için sesli mesaj gönderebilirsin.

Am bu konuda ayarı kaçırmaman gerekiyor çünkü dinleyecek vakti olmayabilir ya da gürültülü ortamda dinleyemeyebilir. Podcast çekmek için mesaj kutusu pek de iyi bir yer değil!

10. İhtimalleri kimse sevmez. O yüzden plan yap.

Sohbet koyulaştığı an, 'Bu konuyu kahve eşliğinde konuşsak?' de. Beklemek yerine buluşma öner. Reddedilirsen de 'Olsun, ben yine de gidip kahvemi yudumlarım.' diyebilirsin.

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11. Minik bir tavsiye: Mübalağa sanatını sadece edebiyat yaparken kullanabilirsin.

'Hayatımın anlamı sensin.' demek ikinci mesajda biraz… fazla bizce. 'Seninle sohbet etmek keyifli ya.' gibi samimi ama dengeli iltifatlarla ilerle.

12. Kendi akışında kal. Her şeyin bir zamanı vardır.

Zoraki şakalar veya havalı olma çabasına girme. Doğal davran. Unutma: 'Görüldü' yemek dünyanın sonu değil. Bazen sadece karşı tarafın da 'Aa, cevap yazmayı unutmuşum.' dediği anlar olur.

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Ma Belle
Ma Belle
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