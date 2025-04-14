Oo, Görüldü Yemişiz: Flörtleşirken "Görüldü" Yememek İçin Kullanabileceğiniz 12 Taktik
Bir ilişkinin bizce en tatlı evresi, ilişkinin adını koymadan önceki flört evresidir. Tatlı tatlı konuşulur, mesajlaşılır, buluşmalar ayarlanır ve iki taraf da birbirinden heyecanlı bir şekilde adımlar bekler. Bu evreyi dinamik tutmak ve daha sağlam adımlar atman için neler yapman lazım?
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1. Telefonun başında çok bekliyor olsan bile cevap verme süreni ayarla.
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2. Yanıtlarını tek kelimeye sığdır demiyoruz ama roman da yazma!
3. Eğer röportaj yapmıyorsanız çok fazla soru sormanı tavsiye etmiyoruz. 🤫
4. Gizemli havanı muhakkak koru ama FBI ajanı da olma.
5. Hikayesine "alev" atma klasiğinden vazgeç ve yaratıcı ol. Mesela...
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6. Gündemi takip et, böylelikle onunla beraber bir gündem dinamiğiniz olacak.
7. Espri yeteneğini konuştur.
8. Eğer "görüldü" yiyeceğini düşündüğün bir andaysan lafı çok fazla uzatma.
9. Yazışmak sıkıcı olabilir, gizem yaratmak için sesli mesaj gönderebilirsin.
10. İhtimalleri kimse sevmez. O yüzden plan yap.
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11. Minik bir tavsiye: Mübalağa sanatını sadece edebiyat yaparken kullanabilirsin.
12. Kendi akışında kal. Her şeyin bir zamanı vardır.
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