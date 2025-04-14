Oo, Görüldü Yemişiz: Flörtleşirken "Görüldü" Yememek İçin Kullanabileceğiniz 12 Taktik

Her şeyi tüüüm detaylarıyla anlatırsan konuşacak şeyiniz azalır hissine kapılırsınız ve görüldü yersin. 'Dün gece inanılmaz bir şey yaşadım ya.' deyip bırak. Merak etsin ve sorsun. Sen de 'Aa, onu ancak kahve içerken anlatırım' diye cevap verebilirsin. ☕