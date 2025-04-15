Tekrar Aşık Olmak için Neye İhtiyacın Var?
Aşk, bazen insanın kalbini gökyüzüne çıkaran bir his, bazen de yaşanan hayal kırıklıklarıyla ağırlaşan bir yük… Peki, senin tekrar âşık olabilmen için neye ihtiyacın var? Daha fazla güven mi? Yeniden heyecan duymak mı? Yoksa önce kendinle barışmak mı? Bu testin sonunda, kalbinin kapılarını yeniden açabilmen için en çok neye ihtiyacın olduğunu keşfedeceksin!
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1. İlk olarak cinsiyetini sorsak...
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2. Öncelikle biraz geçmişe gidelim. Daha önce kaç ilişkin oldu?
3. Aşk diye bir şeyin var olduğuna inanıyor musun?
4. Peki ya eski ilişkilerinin duygusal etkilerini hala hissettiğini düşünüyor musun?
5. Önceki ilişkilerinin sana verdiği dersler ve gelecek ilişkilerin için çizdiği sınırlar var mı?
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6. Peki ya şu anda hoşlandığın biri var mı?
7. En son ne zaman birileriyle date'e çıktın?
8. Hiç tanımadığın biriyle date'e çıktığını düşün. Bu seni heyecanlandırıyor mu?
9. Son olarak geçmişteki sevgililerinle hala iletişim halinde olup olmadığını öğrenelim...
Önce kalbini onarmalısın!
Yeniden heyecan duymaya ihtiyacın var!
Güvenmeye ihtiyacın var!
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