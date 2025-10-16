Bu Şarkılarla En Güzel Günlerini Hatırlayacaksın
Bazı şarkılar vardır, sadece kulağımıza çalındığında bile bizi alıp geçmişin en güzel anlarına götürür. Çocukluğumuzun yaz tatilleri, lisede gizli gizli dinlediğimiz parçalar, ilk aşkın heyecanı ya da arkadaşlarla geçirilen o unutulmaz geceler… Hepsi birkaç melodiyle film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçer. İşte seni bir anda zamanda yolculuğa çıkaracak, kalbini hem ısıtacak hem de tatlı bir hüzünle dolduracak şarkılar burada.
1. Sertab Erener - Everyway That I Can
2. Gülben Ergen - Uçacaksın
3. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben
4. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana
5. Murat Dalkilic - La Fontaine
6. Yıldız Masalı - JanJan
7. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa
8. Hande Yener - Yalanın Batsın
9. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
10. Can Bonomo - Şaşkın
11. Mustafa Sandal - Araba
12. Rober Hatemo - Senden Çok Var
13. Eylem - Aman
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
