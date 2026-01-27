Bu İlişkide Güçleniyor musun?

onedio
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.01.2026 - 13:01

Aşkın, huzurun ve mutluluğun adresi olan ilişkiler, bazen hayatımızın en karmaşık yönlerinden biri olabilir. Peki, senin ilişkin sana güç veriyor mu? Yoksa enerjini mi tüketiyor? Bir ilişkide olmanın, hayatınıza olumlu bir etkisi olmalı. İlişkinin seni daha güçlü bir birey yapması, senin daha iyi bir insan olmanı sağlaması gerekiyor. Ancak, eğer ilişkin sana stres, endişe ve tükenmişlik hissi veriyorsa, belki de üzerinde düşünmen gereken bazı noktalar vardır.

Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

İlişki Seni Zayıflatıyor Olabilir!

Aşkın girdabında kaybolmuş olabilirsin, belki de her gün biraz daha kendinden ödün veriyor, duygusal enerjini tüketiyor ve değerinin azaldığını hissediyorsun. Bu, ilişkinin sana verdiği bir mesaj olabilir. Belki de tüm bu yaşadıkların, kendini ve ilişkini yeniden gözden geçirme zamanının geldiğinin sinyallerini veriyor. Aşk, bir çiçek gibi, özenle beslenmeli ve sulanmalı. Ancak bazen, her ne kadar çabalasak da, çiçeğimiz solmaya başlar. İşte tam da bu noktada, belki de bir adım geri atıp, ilişkinin ve kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Belki de bu, bir dönüm noktasıdır. Kendi değerini anlama, duygusal ihtiyaçlarını tanımlama ve ilişkideki beklentilerini yeniden düzenleme süreci. Bu süreç, belki de seni daha güçlü, daha bilinçli ve daha mutlu bir birey yapacak.

İlişkide Güçleniyorsun!

Bu aşkın büyülü dokunuşuyla, kendini daha güçlü ve daha canlı hissetmeye başladın. Her geçen gün, bu ilişki seni daha da yükseltiyor, ruhunu besliyor ve kişisel gelişimini destekliyor. Kendine olan inancın tavan yapıyor ve özgüvenin artıyor. Bu, aynaya baktığında gördüğün kişiye daha da aşık olmanı sağlıyor. Ayrıca, bu ilişki sayesinde sınırların daha da netleşiyor. Artık ne istediğini ve ne istemediğini çok daha iyi biliyorsun. Kendine olan saygın ve sevgin, başkalarına olan tavrını da olumlu yönde etkiliyor. Kendi sınırlarını belirlemek ve onlara saygı gösterilmesini beklemek, sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazlarından. En önemlisi, bu ilişki sayesinde kendinle olan bağın daha da güçleniyor. Kendini daha iyi tanıyor, anlıyor ve kabul ediyorsun. Kendi iç dünyanla daha derin bir bağ kuruyor ve bu sayede daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürüyorsun.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
