Bu Hafta Sonu Müziğin Kalbi Dinleyin: 28 Şubat - 1 Mart Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken En İyi Konserler!

Ömer Faruk Kino
23.02.2026 - 19:19

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Eskişehir’in öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 28 Şubat - 1 Mart tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Şehrin en büyük arenaları ve popüler mekanları, bu hafta sonu hit şarkılarla inleyecek. Ankara’nın köklü performans merkezlerinden İzmir’in açık hava ruhunu yaşatan kapalı alanlarına kadar en iyi pop rotaları burada.

ANKARA

  • - Hayrettin ile Kaos Night: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Jolly Joker Ankara (Kızılırmak Cad. No:14, Çankaya) sahnesinde pop müzik ve mizahı buluşturan özel bir gösteriyle sahnede olacak.

  • - Evrencan Gündüz Konseri: 28 Şubat Cumartesi, Holly Stone Performance Hall Ankara (Cassaba Modern AVM) sahnesinde samimi şarkıları ve sıcak performansıyla hayranlarıyla buluşacak. (Bilet: 300 TL)

İZMİR

  • - Seçilya Biçer ile Akustik Ezgiler: 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Bademler Sanat Köyü (Urla) atmosferinde 80'ler ve 90'ların pop klasiklerini akustik yorumuyla seslendirecek. (Bilet: 560 TL)

  • - Kaan Barlas Konseri: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de 6:45 KK Bornova sahnesinde enerjik bir performans sergileyecek. (Bilet: 250 TL)

  • - Yarkın Bora Konseri: 28 Şubat Cumartesi, saat 23:00'te PALLY (Konak) sahnesinde pop-alternatif çizgideki yorumuyla gece geç saatlere kadar sahnede olacak. (Bilet: 850 TL)

ANTALYA

  • Melis Fis – MeloTurne 2026: 1 Mart Pazar, saat 16:00'da Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu (Muratpaşa) sahnesinde 'Uyku Yok', 'Biz Neyiz?' gibi hitlerini görkemli bir atmosferde seslendirecek. (Bilet: 950 TL)

Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Beatlerin ve kafiyelerin havada uçuşacağı bir hafta sonuna hazır mısınız? Ankara, İzmir ve Eskişehir’in yeraltı sahnelerinde ve büyük konser salonlarında mikrofon başına geçecek isimleri keşfedin.

ANKARA

  • Kaptan Kadavra & Strider & Hazardous: 1 Mart Pazar, saat 21:00'de 6:45 KK Ankara sahnesinde sert ve akışkan rap barlarıyla dolu bir yeraltı hip-hop gecesi yaşatacak. (Bilet: 450 TL)

Bu Hafta Sonu Rock ve Alternatif Sahne'de Kimler Var?

Bu Hafta Sonu Rock ve Alternatif Sahne'de Kimler Var?

Gitarın sesini biraz daha açıyoruz! Eskişehir’in Barlar Sokağı ruhundan İzmir’in alternatif mekanlarına, Ankara’nın ikonik rock barlarına kadar haftanın en sağlam lineup’ları sizi bekliyor.

ANKARA

  • Ahmet Aslan Konseri: 28 Şubat Cumartesi, Çankaya Atatürk Sanat Merkezi sahnesinde özgün müziğin ve modern halk ezgilerinin derin tınılarını dinleyiciyle buluşturacak.

İZMİR

  • Onur Özdemir – 'Raksedip Yarın Yokmuşçasına': 28 Şubat Cumartesi, saat 22:00'de SoldOut Performance Hall (Mavişehir) sahnesinde yeni albüm lansmanıyla bağımsız müziğin enerjisini sahneye taşıyacak. (Bilet: 650 TL)

  • Rıza Tamer Konseri: 28 Şubat Cumartesi, saat 22:00'de Ooze Venue (Bornova) sahnesinde alternatif müzik tutkunları için geç saatlere kadar sürecek bir performans sergileyecek. (Bilet: 600 TL)

  • Üç Büyükler 2 (Ahmet Kaya, Edip Akbayram, Ruhi Su Anma): 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde protest müziğin dev isimlerini anma konseriyle sahnede olacak. (Bilet: 1.250 TL)

Bu Hafta Sonu Caz ve Blues Severler İçin Hangi Mekanlar Açık?

Bu Hafta Sonu Caz ve Blues Severler İçin Hangi Mekanlar Açık?

Biraz daha sakinlik, biraz daha doğaçlama... Hafta sonunu bir kadeh içecek ve kaliteli notalar eşliğinde geçirmek isteyenler için Ankara, İzmir ve Eskişehir’in en şık caz kulüplerini listeledik.

İZMİR

  • Jen Sessions Konseri: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Monk Community (Konak) sahnesinde caz, blues ve dünya müziği tınılarını doğaçlama bir atmosferde harmanlayacak. (Bilet: 500 TL)

Bu Hafta Sonu Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

Bu Hafta Sonu Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

Eskişehir’in meşhur senfoni konserlerinden Ankara’nın opera ve bale sahnelerine kadar, hafta sonunu sanata doyarak geçirmek isteyenler için klasik müzik duraklarını derledik.

 ANKARA

  • Schubert'in İzinde – Dört El Piyano ve Anlatıyla: 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de CSO Ada Ankara – Bankkart Mavi Salon'da edebi anlatı ve piyano eşliğinde Winterreise döngüsünü canlandıracak.
Bu Hafta Sonu Ücretsiz Belediye Konserleri Nerede?

Bu Hafta Sonu Ücretsiz Belediye Konserleri Nerede?

Bütçesini düşünen ama eğlenceden ödün vermeyenler buraya! Üç büyük şehrimizde belediyelerin düzenlediği ücretsiz konserler, meydan etkinlikleri ve kültürel buluşmaların detayları.

ANKARA

  • CSO Ada Ankara (Ramazan Programı): 28 Şubat Cumartesi, CSO Ada Ankara Fuaye Alanı'nda çocuklar için ücretsiz Hacivat-Karagöz atölyesi ve çeşitli geleneksel etkinlikler düzenlenecek.

ANTALYA – Muratpaşa Belediyesi Ramazan Programı: Fasıl Gecesi

  • Fasıl Gecesi: 28 Şubat Cumartesi, saat 20:15'te Muratpaşa Belediyesi Ramazan Çarşısı Sahnesi'nde gerçekleşecek. Fasıl, Türk sanat müziği ve geleneksel halk danslarını içeren bu program ücretsizdir.

ANTALYA – Muratpaşa Belediyesi Ramazan Programı: Çocuk Etkinlikleri

  • Çocuk Tiyatrosu ve Gezici Sirk: 1 Mart Pazar, saat 16:00'da (Gezici Sirk) ve 16:30'da (Çocuk Tiyatrosu) Muratpaşa Belediyesi Ramazan Çarşısı'nda aileler ve çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek.
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
