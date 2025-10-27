Boşanma Davalarına Bakan Bir Avukat En Çok Boşanma Yaşayan Burçları Açıkladı

Evlilik pek çok insanın hayali, hatta bazılarının hayattaki en büyük amaçlarından biri. Ancak evliliğin böyle hayal edilen bir kurum olması onu sürdürmenin veya yürütmenin kolay olduğu anlamına gelmiyor. Çiftlerin uyumu evlilik müessesesi için önemli bir yer kaplıyor. Tabii uyum için de pek çok kişi astrolojiye başvuruyor. Astrologlara göre de bazı burçlar evlilik için gereken uyuma sahipken bazı burçlar da boşanma veya ayrılmaya daha meyilli oluyor. Ancak bu soruyu bu kez bir astrolog değil bir hukukçu yanıtladı.