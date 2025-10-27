onedio
Boşanma Davalarına Bakan Bir Avukat En Çok Boşanma Yaşayan Burçları Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2025 - 15:18

Evlilik pek çok insanın hayali, hatta bazılarının hayattaki en büyük amaçlarından biri. Ancak evliliğin böyle hayal edilen bir kurum olması onu sürdürmenin veya yürütmenin kolay olduğu anlamına gelmiyor. Çiftlerin uyumu evlilik müessesesi için önemli bir yer kaplıyor. Tabii uyum için de pek çok kişi astrolojiye başvuruyor. Astrologlara göre de bazı burçlar evlilik için gereken uyuma sahipken bazı burçlar da boşanma veya ayrılmaya daha meyilli oluyor. Ancak bu soruyu bu kez bir astrolog değil bir hukukçu yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde astrologlara göre hangi burçların boşanmaya veya ayrılmaya daha çok yatkın olduğu konuşulmuştu.

İkizler, Koç, Balık ve Yay burçlarının boşanma ve ayrılığa daha yatkın olduğu uzun evlilikler ve ilişkiler konusunda çok da başarılı olmadığı iddia edilmişti.

Bir avukat ise en çok boşanan burçlar için yıldızlara değil kendisine gelen dosyalara bakarak bir çıkarımda bulundu.

Avukat Elif Yanardağ'ın paylaşımına göre en çok boşanan burçlar şöyle;

'Boşanma ağırlıklı çalışan avukat olarak söylüyorum ikizler kadını ve terazi erkeği net şekilde en çok gelen dosyalar. Aynı zamanda dipnot bu iki burç %90 tam kusurlu.'

