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Borderlands'ın Geliştiricisi Gearbox 460 Milyon Dolara Take Two'ya Satıldı!

Borderlands'ın Geliştiricisi Gearbox 460 Milyon Dolara Take Two'ya Satıldı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 00:52

Borderlands oyunlarından tanıdığımız Gearbox, 460 milyon dolar karşılığında Take Two'ya satıldı.

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Gearbox, şimdiye kadar Embracer bünyesindeydi.

Gearbox, şimdiye kadar Embracer bünyesindeydi.

Borderlands oyunları ile tanınan Gearbox, Embracer Group bünyesinde bulunuyordu. Son zamanlarda da Embracer, Gearbox'u satmak için fırsat arıyordu. Bu arayışı sonuç buldu ve Gearbox, Take Two tarafından 460 milyon dolara satın aldındı.

Gearbox, yaklaşık üç yıldır Embracer'a bağlıydı.

Gearbox, yaklaşık üç yıldır Embracer'a bağlıydı.

Embracer Group, 2021 yılında büyük bir satın alıma imza atarak 1.3 milyar dolara Gearbox'u satın almıştı. Bu satın alım her ne kadar büyük ses getirse de o günden bu güne Gearbox tarafında herhangi bir hareketlilik olmadı.

Oyun hakları da Take Two'ya geçti.

Oyun hakları da Take Two'ya geçti.

Gearbox satın alımı doğal olarak bazı oyun haklarını da Take Two bünyesine geçirdi. Geliştirici ekibin sahip olduğu ve Take Two bünyesine katılan oyun haklarından bazıları ise şu şekilde:

  • Borderlands

  • Tiny Tina's Wonderlands

  • Duke Nukem

  • Risk of Rain

  • Brothers in Arms

Take Two, Rockstar Games gibi büyük şirketleri de bünyesinde barındırıyor.

Take Two, Rockstar Games gibi büyük şirketleri de bünyesinde barındırıyor.

Oyun dünyasının devlerinden olan Take Two, hepimizin bildiği GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'i de bünyesinde bulunduruyor. Bunun yanında Mafia ve NBA oyunlarıyla tanınan 2K'de Take Two'nun alt kuruluşlarından birisi.

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