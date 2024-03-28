Borderlands'ın Geliştiricisi Gearbox 460 Milyon Dolara Take Two'ya Satıldı!
Borderlands'ın Geliştiricisi Gearbox 460 Milyon Dolara Take Two'ya Satıldı!
Borderlands oyunlarından tanıdığımız Gearbox, 460 milyon dolar karşılığında Take Two'ya satıldı.
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Gearbox, şimdiye kadar Embracer bünyesindeydi.
Gearbox, yaklaşık üç yıldır Embracer'a bağlıydı.
Oyun hakları da Take Two'ya geçti.
Take Two, Rockstar Games gibi büyük şirketleri de bünyesinde barındırıyor.
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