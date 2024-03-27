Overwatch Benzeri Ücretsiz Marvel Oyunu Marvel Rivals Duyuruldu
Overwatch Benzeri Ücretsiz Marvel Oyunu Marvel Rivals Duyuruldu
Sevilen Marvel karakterleri ile kapışacağımız ve tamamen ücretsiz olacak Marvel Rivals duyuruldu. Oyun Overwatch benzeri yapısı ve hızlı aksiyonu ile dikkat çekiyor.
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Söylentiler doğru çıktı, oynaması ücretsiz Marvel Rivals resmi olarak duyuruldu.
Marvel Rivals için ilk fragman da yayınlandı.
Peki Marvel Rivals için çıkış tarihi ne?
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