Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Overwatch Benzeri Ücretsiz Marvel Oyunu Marvel Rivals Duyuruldu

Overwatch Benzeri Ücretsiz Marvel Oyunu Marvel Rivals Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 19:26

Sevilen Marvel karakterleri ile kapışacağımız ve tamamen ücretsiz olacak Marvel Rivals duyuruldu. Oyun Overwatch benzeri yapısı ve hızlı aksiyonu ile dikkat çekiyor.

Marvel cephesinden çok oyunculu bir oyun geleceği söylentileri bir süredir gündemdeydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Söylentiler doğru çıktı, oynaması ücretsiz Marvel Rivals resmi olarak duyuruldu.

Söylentiler doğru çıktı, oynaması ücretsiz Marvel Rivals resmi olarak duyuruldu.

Söylentileri doğrular nitelikteki oyunumuz bahsedildiği gibi NetEase ve Marvel Games'in ellerinden çıkacak. 6v6 PvP şeklinde takım bazlı bir oynanış sunacak Marvel Rivals evrenin pek çok sevilen karakterini de bir araya getirecek.

Marvel Rivals için ilk fragman da yayınlandı.

Peki Marvel Rivals için çıkış tarihi ne?

Peki Marvel Rivals için çıkış tarihi ne?

Oyuncuları heyecanlandıran ilk fragman ve açıklamaların ardından maalesef elimizde henüz bir çıkış tarihi yok. Şimdilik konsolları es geçerek yalnızca PC için geliştirilen Marvel Rivals hazır olduğunda karşımıza 16 karakterden oluşan bir kahraman havuzuyla çıkacak ve her yeni sezonda yeni kahramanlar, haritalar ve içerikler de oyuna eklenecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?