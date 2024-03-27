Overwatch Benzeri Ücretsiz Marvel Oyunu Marvel Rivals Duyuruldu

Oyuncuları heyecanlandıran ilk fragman ve açıklamaların ardından maalesef elimizde henüz bir çıkış tarihi yok. Şimdilik konsolları es geçerek yalnızca PC için geliştirilen Marvel Rivals hazır olduğunda karşımıza 16 karakterden oluşan bir kahraman havuzuyla çıkacak ve her yeni sezonda yeni kahramanlar, haritalar ve içerikler de oyuna eklenecek.