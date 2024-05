Bobby Darin’in Playlist’inizi Renklendirecek 10 Şahane Şarkısı

Bobby Darin, Amerikalı bir şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncuydu. 1936 doğumlu olan Darin, 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında pop, rock, caz ve country müzik tarzlarında eserler verdi. 'Splish Splash,' 'Dream Lover,' 'Mack the Knife,' ve 'Beyond the Sea' gibi hit şarkılarıyla tanındı. Çok yönlü bir sanatçı olan Darin, aynı zamanda kendi şarkılarını yazıp bestelemiş ve birkaç filmde rol aldı. Darin, genç yaşta başarılı bir kariyerin ardından 37 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Onun anısına listelerinizi renklendirecek olan 10 şarkısını sıraladık!