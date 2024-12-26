Dr. Özgür Akın: Yapay Zekâ ve Robotikte Küresel Perspektif
Bilim ve teknoloji, insanlık tarihinin en büyük sıçramalarına ilham vermiştir. Bugün de bilgisayar bilimcileri, yapay zekâ uzmanları ve robotik mühendisleri, dünyayı daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmak için sınırları zorluyor. Alan Turing, 20. yüzyılda bilişim biliminin temellerini atarken, sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda ileri görüşlü bir düşünür olarak da tarihe geçti. Günümüz bilişim insanları da Turing’in açtığı yolda, hayal gücü ve bilimsel disiplini birleştirerek yeni ufuklar açıyor. Bu isimler arasında yer alan Özgür AKIN, teknolojinin sadece bir araç olmadığını, insan hayatını dönüştüren bir güç olduğunu savunan vizyoner bir lider olarak öne çıkıyor.
AKINSOFT ve AKINROBOTICS’in hikâyesi, küçük bir ofiste başlayan bir hayalin, adım adım global bir başarıya nasıl dönüştüğünü anlatıyor. AKIN’ın teknolojiye olan tutkusu ve girişimciliği, onun “Hayal kurmam, plan yaparım.” felsefesiyle birleşerek hem Türkiye’ye hem de dünyaya ilham veren bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuk, sadece bireysel bir başarı hikâyesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunarak uluslararası arenada rekabetçi bir konuma gelmesinin de simgesi oldu.
Özgür AKIN ile yaptığım bu röportaj, bir bilim insanının ilham veren yolculuğunu, teknolojinin dönüştürücü gücünü ve geleceğe dair umut verici bir vizyonu gözler önüne seriyor. Bilişim insanlarının yenilikçi fikirleri ve etik yaklaşımları, sadece bireylerin değil, toplumların da geleceğini şekillendiriyor, geçmişin birikimlerini geleceğin fırsatlarına dönüştürme çabasına ışık tutuyor.
-Özgür AKIN olarak teknoloji ve girişimcilik yolculuğunuz nasıl başladı? Sizi bu yola iten motivasyonlar nelerdi?
-Kitabınız "Ütopyana Dokun"un yazılma sürecini ve kitabın temel mesajını nasıl tanımlarsınız?
-AKINROBOTICS’in Türkiye’nin teknoloji ve robotik alanındaki gelişimine nasıl bir katkısı oldu? Bu sektörde Türkiye'yi nerede görüyorsunuz?
-Yapay zekânın geleceğini nasıl görüyorsunuz? AKINSOFT ve AKINROBOTICS olarak bu alanda nasıl bir rol üstleniyorsunuz?
-Türkiye'deki bilişim zirvelerinin teknoloji ekosistemine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Türkiye’nin küresel teknolojik yarışta daha etkin bir rol alabilmesi için neler yapılmalı?
-Size ilham veren insanlar veya olaylar neler oldu? Bu ilhamlar projelerinize nasıl yansıdı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın