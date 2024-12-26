Büyük Final Günü Geldi Çattı: MasterChef'te Son Ceketi Kim Kazandı? Kim Elendi?
Büyük Final Günü Geldi Çattı: MasterChef'te Son Ceketi Kim Kazandı? Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de sona yaklaştık. MasterChef'te ceket giyen beş yarışmacı da belli oldu. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur, üçüncü ceketi Eda, ve dördüncü ceketi de Beyza giymişti. Bu akşamki yarışta günün konuk şefi Serhat Doğramacı oldu. Gecenin sonunda ceket giymeye hak kazanan son yarışmacı da belli oldu. Ve ne yazık ki bir yarışmacı da hayallerine veda etti. MasterChef'te son ceketi kim kazandı? MasterChef'te kim elendi? Gelin, birlikte öğrenelim!
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MasterChef Türkiye'de ceket yarışı bu akşam yayınlanan bölümle sona erdi. Ceket giymeye hak kazanan son yarışmacı da belli oldu.
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Büyük mücadelede ilk ceketi kazanan isim Kerem olmuştu. Son yarışta ise kazanan kadar kaybeden de konuşuldu.
İkinci ceketin sahibi Onur'du.
Üçüncü ceketin sahibi Eda...
Ve dördüncü ceketin sahibi Beyza olmuştu.
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Son bölümde de en iyi yemeği yaparak son ceketi giyen yarışmacı Semih oldu!
Yarışa veda eden isim ise Erim oldu.
İşte, şimdi final heyecanı başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce MasterChef 1.si kim olmalı? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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