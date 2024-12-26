Büyük Final Günü Geldi Çattı: MasterChef'te Son Ceketi Kim Kazandı? Kim Elendi?

MasterChef Türkiye'de sona yaklaştık. MasterChef'te ceket giyen beş yarışmacı da belli oldu. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur, üçüncü ceketi Eda, ve dördüncü ceketi de Beyza giymişti. Bu akşamki yarışta günün konuk şefi Serhat Doğramacı oldu. Gecenin sonunda ceket giymeye hak kazanan son yarışmacı da belli oldu. Ve ne yazık ki bir yarışmacı da hayallerine veda etti. MasterChef'te son ceketi kim kazandı? MasterChef'te kim elendi? Gelin, birlikte öğrenelim!