Modern İlişkinin Zorlukları: Romantizmi Canlı Tutmak İçin Yapılabilecek 11 Alternatif Yol

Sosyal medya, insanların aklına geldiği her şeyi filtresiz olarak aktarabildiği bir yer... Özellikle ilişkiler hakkında herkesin bir fikri var. Bu tarz söylemlere takılıp ilişkinizi belli kalıplara göre yaşamayın hatta birlikteyken sosyal medya detoksu yapın. Unutmayın ki, herkesin ilişkisinin dinamiği farklıdır ve sizinki olduğu hali ile gayet yeterli!