Bize İlişkinden Bahset, Sizi Yansıtan Makyaj Stilini Gösterelim!
Kızlar toplanın… Çünkü bugün hem aşkı hem de makyajı masaya yatırıyoruz! Evet evet, biliyorum, ikisi de bazen “bu ne şimdi?” dedirten ama bir o kadar da kalbimizi çarpıtan şeyler. Bir bakmışsın hayatının aşkıyla bulutların üstünde geziyorsun, bir bakmışsın eyeliner’ın biri kanatlı melek gibi, diğeri düşük kirpik misali… Hayat işte.
Şimdi gel, bize ilişkindeki minik detayları anlat—draması, tatlılığı, uyumlu anları, “hımm?” dedirten bölümleriyle beraber. Biz de sana o enerjiyi en iyi yansıtan makyaj stilini söyleyelim.
Hazırsan başlıyoruz…
1. İlişkinde genellikle nasıl bir rol üstleniyorsun?
2. Sıradan bir hafta sonunda ne yapmayı seversin?
3. Bir ilişkiyi tanımlamak için hangi kelimeyi seçersin?
4. İlişkide küçük jestler seni aşırı mutlu ediyor mu?
5. Bir ilişkide partnerinin en çok hangi davranışı seni etkiler?
6. İlişkinde senin için "büyülü an" nedir?
7. İlişkinde sürpriz yapmayı seven tarafta mısın?
8. İlk buluşmada makyajını nasıl yaparsın?
Doğal güzellik!
Kırmızı ruj ve dumanlı gözler!
Doğal ışıltı!
Cesur renkler!
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
