Bize Hayallerini Anlat Çekmen Gereken Krediyi Söyleyelim!
Bize Hayallerini Anlat Çekmen Gereken Krediyi Söyleyelim!
Hayallerini gerçekleştirmek için ne kadar krediye ihtiyacın var? Bu testin sonunda söylüyoruz. Hazırsan, seni hiç bekletmeden testimize alalım👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Sana ilham veren bir görseli seç.
2. Gelecek günlerin güzel olacağına dair ne kadar umutlu olduğunu puanlar mısın?
3. Peki, hayalini kurduğun şeyler için çaba gösteriyor musun?
4. Hayallerini gerçekleştirmek için kendine ne kadar zaman verdin?
5. En büyük hayalin bunlardan hangisi?
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