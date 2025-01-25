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Anneannelerine Futbolcu İsimlerini Okutarak Gülmeme Yarışı Yapan Torunların Eğlenceli Anlarına Bayılacaksınız

Anneannelerine Futbolcu İsimlerini Okutarak Gülmeme Yarışı Yapan Torunların Eğlenceli Anlarına Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 21:10

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Büyükanneler ile torunları arasındaki ilişki, özgün ve eşsiz bir boyuttadır. Bu özel bağ, kuşaklar arasında bir köprü görevi görür ve aile bağlarının güçlenmesine yardımcı olur. Büyükannelerin, torunlarına karşı besledikleri sevgi ve şefkat, onların dünyasını zenginleştirirken, torunlar da büyükannelerine gençliklerini ve enerjilerini sunarlar. Her ikisi de birbirlerinden öğrenir ve birlikte büyürler. Bu, yaşamın döngüsünün güzel bir parçasıdır. Bu nedenle, büyükanneler ve torunlar arasındaki bu özel bağ, her zaman özel ve değerli olarak kabul edilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFN2p5_ojx6/
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3 torun, anneannelerine futbolcu isimlerini okutarak gülmeme yarışı yaptı.

3 torun, anneannelerine futbolcu isimlerini okutarak gülmeme yarışı yaptı.

Hep birlikte eğlenceli anlar yaşayan anneanne ve torunlarının o anları, izleyenleri hem güldürdü hem içini ısıttı.

Hep birlikte eğlenceli anlar yaşayan anneanne ve torunlarının o anları, izleyenleri hem güldürdü hem içini ısıttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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