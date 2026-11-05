Ayşe ile Kavgası Sosyal Medyayı Salladı: MasterChef Yayınlanmayınca Şadi'nin Diskalifiye İddiası Gündem Oldu!
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MasterChef Türkiye'de Şadi ile Ayşe arasındaki kavga sosyal medyayı sallarken, yarışmanın 4 Kasım Çarşamba akşamı TV8 ekranlarına gelmemesi izleyicilerin kafasını iyice karıştırdı. Fragmanı yayınlanan bölümün neden yayın akışından çıkarıldığı merak edilirken Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edileceğine dair iddialar da hızla yayıldı.
Şadi Altınay, eczacılıktan mutfağa geçerek MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna dokuzuncu yarışmacı olarak girdi.
Şadi ile Ayşe'nin eleme oylamasındaki kavgası, Mehmet Şef'in ikisini kulise göndermesiyle sona erdi.
MasterChef neden yok, 4 Kasım akşamı neden yayınlanmadı soruları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada gündem olanın aksine Şadi için diskalifiye kararı da yok.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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