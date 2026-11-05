Ayşe ile Kavgası Sosyal Medyayı Salladı: MasterChef Yayınlanmayınca Şadi'nin Diskalifiye İddiası Gündem Oldu!

Ortalığı karıştıran an, bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra'nın ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı seçmesinin ardından yapılan ikinci aday oylamasında yaşandı. Oy pusulasını defalarca masaya vuran Şadi, oyunu Ayşe'ye verirken 'Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin' dedi; Ayşe ise bu tavrı saygısızlık olarak görüp Şadi'den yaşına uygun davranmasını istedi.

Şadi'nin Ayşe'nin üzerine yürüdüğü anlarda yayında ses kısılırken şefler araya girip yarışmacıları sakinleştirmeye çalıştı. Mehmet Şef önce 'Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar' diyerek kişisel meselelerin yarışmaya taşınmasına karşı çıktı, gerginlik dinmeyince de 'Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz' sözleriyle iki yarışmacıyı stüdyodan gönderdi. Oylamanın sonunda Ayşe haftanın ikinci eleme adayı olurken ekrana yansıyan görüntüler sosyal medyada Şadi'ye yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açtı. Bazı izleyiciler fiziksel müdahale içerdiği öne sürülen görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterip RTÜK'e çağrıda bulunurken, Şadi'nin geçmişine dair doğrulanmamış iddialar da kısa sürede paylaşılmaya başlandı.