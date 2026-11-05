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Ayşe ile Kavgası Sosyal Medyayı Salladı: MasterChef Yayınlanmayınca Şadi'nin Diskalifiye İddiası Gündem Oldu!

Ayşe ile Kavgası Sosyal Medyayı Salladı: MasterChef Yayınlanmayınca Şadi'nin Diskalifiye İddiası Gündem Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 09:50
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MasterChef Türkiye'de Şadi ile Ayşe arasındaki kavga sosyal medyayı sallarken, yarışmanın 4 Kasım Çarşamba akşamı TV8 ekranlarına gelmemesi izleyicilerin kafasını iyice karıştırdı. Fragmanı yayınlanan bölümün neden yayın akışından çıkarıldığı merak edilirken Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edileceğine dair iddialar da hızla yayıldı.

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Şadi Altınay, eczacılıktan mutfağa geçerek MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna dokuzuncu yarışmacı olarak girdi.

Şadi Altınay, eczacılıktan mutfağa geçerek MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna dokuzuncu yarışmacı olarak girdi.

Şadi, uzun yıllar eczacılık yaptıktan sonra mutfak tutkusunun peşine düşerek 49 yaşında Akdeniz Üniversitesi'nin aşçılık programına kaydoldu ve bu yıl bölüm ikincisi olarak mezun olduktan sonra MasterChef'te ana kadroya girdi. Yarışmanın tartışmalı isimlerinden biri olan Şadi'nin adı, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Ayşe ile yaşadığı kavganın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birine dönüştü.

Şadi ile Ayşe'nin eleme oylamasındaki kavgası, Mehmet Şef'in ikisini kulise göndermesiyle sona erdi.

Şadi ile Ayşe'nin eleme oylamasındaki kavgası, Mehmet Şef'in ikisini kulise göndermesiyle sona erdi.

Ortalığı karıştıran an, bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra'nın ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı seçmesinin ardından yapılan ikinci aday oylamasında yaşandı. Oy pusulasını defalarca masaya vuran Şadi, oyunu Ayşe'ye verirken 'Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin' dedi; Ayşe ise bu tavrı saygısızlık olarak görüp Şadi'den yaşına uygun davranmasını istedi.

Şadi'nin Ayşe'nin üzerine yürüdüğü anlarda yayında ses kısılırken şefler araya girip yarışmacıları sakinleştirmeye çalıştı. Mehmet Şef önce 'Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar' diyerek kişisel meselelerin yarışmaya taşınmasına karşı çıktı, gerginlik dinmeyince de 'Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz' sözleriyle iki yarışmacıyı stüdyodan gönderdi. Oylamanın sonunda Ayşe haftanın ikinci eleme adayı olurken ekrana yansıyan görüntüler sosyal medyada Şadi'ye yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açtı. Bazı izleyiciler fiziksel müdahale içerdiği öne sürülen görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterip RTÜK'e çağrıda bulunurken, Şadi'nin geçmişine dair doğrulanmamış iddialar da kısa sürede paylaşılmaya başlandı.

MasterChef neden yok, 4 Kasım akşamı neden yayınlanmadı soruları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada gündem olanın aksine Şadi için diskalifiye kararı da yok.

MasterChef neden yok, 4 Kasım akşamı neden yayınlanmadı soruları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada gündem olanın aksine Şadi için diskalifiye kararı da yok.

Tepkilerin zirve yaptığı günün akşamında MasterChef'in fragmanı yayınlanmış olmasına rağmen ekrana gelmemesi, iki olayın birbirine bağlı olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Ata Benli bölümün kavgayla bağlantılı olabileceğini öne sürerken sosyal medyada bir yarışmacının diskalifiye edilebileceği konuşuldu, bazı hesaplar ise yayın değişikliğini aynı akşam oynanan Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçına bağladı. TV8 ve yapım ekibi yayın akışındaki değişikliğin nedenine dair resmi bir açıklama yapmadığı için bu iddiaların hiçbiri teyit edilmiş değil.

Kulise gönderilmek diskalifiye anlamına gelmezken Şadi'nin yarışmadan çıkarıldığına dair resmi bir karar da duyurulmadı ve yaklaşık 4 dakikalık yeni bölüm fragmanında Şadi yine stüdyoda yer aldı. Fragmanda Ayşe'nin 'Ne konuşsam sen iyi kalpli biri değilsine geliyor' sözlerine Şadi'nin 'Bir şey de hatam var, çok kaale almayacağım insan...' diye karşılık verdiği görülürken, Şadi'nin yarışmadaki akıbetinin 5 Kasım Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek yeni bölümde netleşmesi bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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