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Altın Bugün de Yükseliyor! 22 Ocak’ta Borsa ve Dövizde Son Durum

etiket Altın Bugün de Yükseliyor! 22 Ocak’ta Borsa ve Dövizde Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 20:21

Bugün 22 Ocak Çarşamba ve piyasalar yine hareketli. Altın, zayıflayan dolar ve ticaret belirsizliklerinin etkisiyle yükselişini sürdürürken, Borsa İstanbul’da da yukarı yönlü bir ivme dikkat çekiyor. 

Gelin, bugün ekonomi gündeminde neler olduğuna birlikte göz atalım!

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Dün borsa biraz daha karamsar bir tablo çizmişti ve günü yüzde 0,30 kayıpla 9.999,55 puandan tamamlamıştı.

Dün borsa biraz daha karamsar bir tablo çizmişti ve günü yüzde 0,30 kayıpla 9.999,55 puandan tamamlamıştı.

Endeks, yüzde 0,15 artışla 10.014,24 puandan açıldı ve 10.098,00 puanla günü tamamlıyor.

Bankacılık ve holding sektörleri hafif de olsa değer kazandı.

Bankacılık ve holding sektörleri hafif de olsa değer kazandı.

Günün yıldızı, yüzde 0,34’lük kazançla tekstil ve deri sektörü oluyor.

Ancak her şey güllük gülistanlık değil; menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,28 değer kaybederek en çok düşen sektör oluyor.

Ancak her şey güllük gülistanlık değil; menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,28 değer kaybederek en çok düşen sektör oluyor.

Altın yatırımcıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor!

Altın yatırımcıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik sert açıklamaları, özellikle Çin’e uygulamayı planladığı yüzde 10’luk gümrük vergisi ve Avrupa Birliği’ne karşı yaptığı açıklamalar altını güvenli liman haline getirdi.

Bugün ons altın fiyatı 2.763 dolara kadar yükselerek üç ayın zirvesine yaklaştı.

Bugün ons altın fiyatı 2.763 dolara kadar yükselerek üç ayın zirvesine yaklaştı.

Bugün ons altın fiyatı 2.763 dolara kadar yükselerek üç ayın zirvesine yaklaştı. Tarihi zirve olan 2.790 dolarlık seviyeye ulaşması an meselesi gibi görünüyor.

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Altın yatırımcısının gözü sadece ons fiyatında değil, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yerel fiyatlarda da. İşte güncel rakamlar:

Altın yatırımcısının gözü sadece ons fiyatında değil, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yerel fiyatlarda da. İşte güncel rakamlar:

  • Gram altın: 3.128 TL alış, 3.132 TL satış fiyatıyla işlem görüyor

  • Çeyrek altın: 5.133 TL’den alınıp, 5.179 TL’den satılıyor.

  • Cumhuriyet altını: 20.466 TL alış, 20.627 TL satış fiyatında.

Döviz piyasaları bugün oldukça sakin.

Döviz piyasaları bugün oldukça sakin.

Dolar/TL, 35,65 seviyesinde işlem görüyor ve fazla bir değişiklik göstermiyor. Euro/TL ise 37,18 ile hafif bir artış yaşadı.

Dolar endeksinin düşüşte olması, altının yükselişine destek verirken, diğer para birimleri karşısında doları zayıf bırakmaya devam ediyor.

Dolar endeksinin düşüşte olması, altının yükselişine destek verirken, diğer para birimleri karşısında doları zayıf bırakmaya devam ediyor.

Euro/Dolar paritesi 1,0420 seviyesinde işlem görüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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