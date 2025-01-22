Altın Bugün de Yükseliyor! 22 Ocak’ta Borsa ve Dövizde Son Durum
Altın Bugün de Yükseliyor! 22 Ocak’ta Borsa ve Dövizde Son Durum
Bugün 22 Ocak Çarşamba ve piyasalar yine hareketli. Altın, zayıflayan dolar ve ticaret belirsizliklerinin etkisiyle yükselişini sürdürürken, Borsa İstanbul’da da yukarı yönlü bir ivme dikkat çekiyor.
Gelin, bugün ekonomi gündeminde neler olduğuna birlikte göz atalım!
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Dün borsa biraz daha karamsar bir tablo çizmişti ve günü yüzde 0,30 kayıpla 9.999,55 puandan tamamlamıştı.
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Bankacılık ve holding sektörleri hafif de olsa değer kazandı.
Ancak her şey güllük gülistanlık değil; menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,28 değer kaybederek en çok düşen sektör oluyor.
Altın yatırımcıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor!
Bugün ons altın fiyatı 2.763 dolara kadar yükselerek üç ayın zirvesine yaklaştı.
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Altın yatırımcısının gözü sadece ons fiyatında değil, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yerel fiyatlarda da. İşte güncel rakamlar:
Döviz piyasaları bugün oldukça sakin.
Dolar endeksinin düşüşte olması, altının yükselişine destek verirken, diğer para birimleri karşısında doları zayıf bırakmaya devam ediyor.
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