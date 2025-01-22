Altın Bugün de Yükseliyor! 22 Ocak’ta Borsa ve Dövizde Son Durum

Bugün 22 Ocak Çarşamba ve piyasalar yine hareketli. Altın, zayıflayan dolar ve ticaret belirsizliklerinin etkisiyle yükselişini sürdürürken, Borsa İstanbul’da da yukarı yönlü bir ivme dikkat çekiyor.

Gelin, bugün ekonomi gündeminde neler olduğuna birlikte göz atalım!