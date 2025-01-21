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Altın Yükseliyor, Borsa Beklemede! 21 Ocak’ta Piyasaların Gündeminde Neler Var?

etiket Altın Yükseliyor, Borsa Beklemede! 21 Ocak’ta Piyasaların Gündeminde Neler Var?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 18:18

21 Ocak Salı akşamı piyasaların gün boyunca nasıl bir performans sergilediğine hızlıca göz atalım. 

Altın rekor üstüne rekor kırarken, Borsa İstanbul güne düşük bir başlangıç yaptı ve döviz cephesi gün içinde sakin bir seyir izledi. İşte günün özeti!

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Dün borsa, alış ağırlıklı bir seyirle günü 10.029,31 puanda tamamlamıştı ama bugün durum biraz farklı.

Dün borsa, alış ağırlıklı bir seyirle günü 10.029,31 puanda tamamlamıştı ama bugün durum biraz farklı.

BIST 100 endeksi, sabah yüzde 0,20 düşüşle 10.008,82 puandan açıldı ve gün boyunca yatay bir seyir izledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,28 düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,28 düştü.

Neyse ki taş toprak sektörü yüzde 0,36’lık bir artışla yüzümüzü biraz gülüyor.

Dolar/TL 35,62 seviyesinde, çok hafif bir artışla günü karşılıyor.

Dolar/TL 35,62 seviyesinde, çok hafif bir artışla günü karşılıyor.

Euro/TL ise 37,05’e gerileyerek biraz geri adım atmış durumda. Euro/Dolar paritesi de 1,03’te dolaşıyor.

Son dönemde altın piyasasında tam anlamıyla bir rüzgar esiyor.

Son dönemde altın piyasasında tam anlamıyla bir rüzgar esiyor.

Gram altın şu an 3.119 TL’den işlem görüyor, çeyrek altın ise 5.100 TL seviyesine ulaştı.

19 Aralık’tan bu yana süregelen yükseliş trendi, altın yatırımcıları için oldukça kârlı bir süreç yaratıyor.

19 Aralık’tan bu yana süregelen yükseliş trendi, altın yatırımcıları için oldukça kârlı bir süreç yaratıyor.

ABD’de Donald Trump’ın korumacı politikalarının açıklanması, altının değer kazanmasına katkıda bulunuyor.

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Özellikle ons altın, küresel piyasalarda yükseliş trendini koruyarak yatırımcıları cezbediyor.

Özellikle ons altın, küresel piyasalarda yükseliş trendini koruyarak yatırımcıları cezbediyor.

Bugün ons altın 2.731 dolar seviyesine çıkarak yeni bir zirveye yaklaştı.

Brent petrol, 78,79 dolara kadar gerileyerek enerji piyasalarındaki durgunluğu yansıttı.

Brent petrol, 78,79 dolara kadar gerileyerek enerji piyasalarındaki durgunluğu yansıttı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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