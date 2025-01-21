Altın Yükseliyor, Borsa Beklemede! 21 Ocak’ta Piyasaların Gündeminde Neler Var?
Altın Yükseliyor, Borsa Beklemede! 21 Ocak’ta Piyasaların Gündeminde Neler Var?
21 Ocak Salı akşamı piyasaların gün boyunca nasıl bir performans sergilediğine hızlıca göz atalım.
Altın rekor üstüne rekor kırarken, Borsa İstanbul güne düşük bir başlangıç yaptı ve döviz cephesi gün içinde sakin bir seyir izledi. İşte günün özeti!
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Dün borsa, alış ağırlıklı bir seyirle günü 10.029,31 puanda tamamlamıştı ama bugün durum biraz farklı.
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Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,28 düştü.
Dolar/TL 35,62 seviyesinde, çok hafif bir artışla günü karşılıyor.
Son dönemde altın piyasasında tam anlamıyla bir rüzgar esiyor.
19 Aralık’tan bu yana süregelen yükseliş trendi, altın yatırımcıları için oldukça kârlı bir süreç yaratıyor.
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Özellikle ons altın, küresel piyasalarda yükseliş trendini koruyarak yatırımcıları cezbediyor.
Brent petrol, 78,79 dolara kadar gerileyerek enerji piyasalarındaki durgunluğu yansıttı.
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