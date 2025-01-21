Altın Yükseliyor, Borsa Beklemede! 21 Ocak’ta Piyasaların Gündeminde Neler Var?

21 Ocak Salı akşamı piyasaların gün boyunca nasıl bir performans sergilediğine hızlıca göz atalım.

Altın rekor üstüne rekor kırarken, Borsa İstanbul güne düşük bir başlangıç yaptı ve döviz cephesi gün içinde sakin bir seyir izledi. İşte günün özeti!