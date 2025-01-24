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Trump Konuştu, Altın Zirve Yaptı: 24 Ocak’ta Dolar, Altın ve Borsa’da Neler Oldu?

etiket Trump Konuştu, Altın Zirve Yaptı: 24 Ocak’ta Dolar, Altın ve Borsa’da Neler Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 18:11

Bugün finans ve ekonomi dünyası yeni bir günü karşılarken, piyasaların nabzını yokluyoruz. Borsa, döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların radarında. Özellikle ABD'den gelen söylemler ve uluslararası gelişmeler, yurt içi piyasalarda da etkisini hissettiriyor. 

Bugünün en dikkat çekici noktalarına hep birlikte bir göz atalım.

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Dün ise BIST 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek %0,07 oranında gerilemiş ve 10.112,76 puandan kapanmıştı.

Dün ise BIST 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek %0,07 oranında gerilemiş ve 10.112,76 puandan kapanmıştı.

Bugünün pozitif başlangıcı, piyasalarda yeniden bir hareketlilik beklentisini doğuruyor.

BIST 100 endeksi, güne %0,13'lük bir artışla 10.125,49 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, güne %0,13'lük bir artışla 10.125,49 puandan başladı.

Bankacılık ve holding endekslerinde görülen %0,12 ve %0,17'lik yükselişler, sektörel hareketliliği işaret ediyor.

Bankacılık ve holding endekslerinde görülen %0,12 ve %0,17'lik yükselişler, sektörel hareketliliği işaret ediyor.

Orman, kağıt ve basım sektörü %0,36 ile güne en güçlü başlayan sektör olurken, iletişim sektörü %0,15 oranında değer kaybederek en çok kayıp yaşayan sektör oluyor.

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.

Dolar/TL kuru %0,10 artışla 35,6864 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise daha güçlü bir artış göstererek %0,66 oranında değer kazandı ve 37,4192 seviyesine ulaştı.

Altın, tarihi zirvelerine bir yenisini ekleyerek yatırımcıların radarında kalmayı sürdürüyor.

Altın, tarihi zirvelerine bir yenisini ekleyerek yatırımcıların radarında kalmayı sürdürüyor.

Ons altın, şu an 2.778 dolar seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde 2.777 dolarla rekor kırdı.

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Gram altın ise 3.183 TL’den alıcı buluyor.

Gram altın ise 3.183 TL’den alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da altının alış ve satış fiyatları sırasıyla 3.164 TL ve 3.204 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını ise 20.836 TL'den işlem görüyor.

Davos Zirvesi’nden piyasaları sarsan mesajlar...

Davos Zirvesi’nden piyasaları sarsan mesajlar...

Faiz oranlarının düşmesi gerektiğini vurgulayan Trump, üretim yapan şirketleri ABD’ye davet etti. OPEC’e petrol fiyatlarını düşürmeleri için çağrı yapacağını açıklayan Trump, enerji piyasalarında da hareketliliğe yol açtı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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