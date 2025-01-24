Trump Konuştu, Altın Zirve Yaptı: 24 Ocak’ta Dolar, Altın ve Borsa’da Neler Oldu?

Bugün finans ve ekonomi dünyası yeni bir günü karşılarken, piyasaların nabzını yokluyoruz. Borsa, döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların radarında. Özellikle ABD'den gelen söylemler ve uluslararası gelişmeler, yurt içi piyasalarda da etkisini hissettiriyor.

Bugünün en dikkat çekici noktalarına hep birlikte bir göz atalım.