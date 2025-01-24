Trump Konuştu, Altın Zirve Yaptı: 24 Ocak’ta Dolar, Altın ve Borsa’da Neler Oldu?
Trump Konuştu, Altın Zirve Yaptı: 24 Ocak’ta Dolar, Altın ve Borsa’da Neler Oldu?
Bugün finans ve ekonomi dünyası yeni bir günü karşılarken, piyasaların nabzını yokluyoruz. Borsa, döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların radarında. Özellikle ABD'den gelen söylemler ve uluslararası gelişmeler, yurt içi piyasalarda da etkisini hissettiriyor.
Bugünün en dikkat çekici noktalarına hep birlikte bir göz atalım.
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Dün ise BIST 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek %0,07 oranında gerilemiş ve 10.112,76 puandan kapanmıştı.
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BIST 100 endeksi, güne %0,13'lük bir artışla 10.125,49 puandan başladı.
Bankacılık ve holding endekslerinde görülen %0,12 ve %0,17'lik yükselişler, sektörel hareketliliği işaret ediyor.
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.
Altın, tarihi zirvelerine bir yenisini ekleyerek yatırımcıların radarında kalmayı sürdürüyor.
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Gram altın ise 3.183 TL’den alıcı buluyor.
Davos Zirvesi’nden piyasaları sarsan mesajlar...
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