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Finans
Taş Toprak Yükseldi, Altın Parladı: 23 Ocak Piyasalarının Gündemi

etiket Taş Toprak Yükseldi, Altın Parladı: 23 Ocak Piyasalarının Gündemi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 18:17

Yeni bir gün, yeni bir piyasa dalgası! 23 Ocak Perşembe günü itibariyle finans dünyası, hareketliliğiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. BIST 100’den döviz piyasalarına, altından ticaret savaşlarına kadar gündemde öne çıkan noktaları detaylandırıyoruz. 

Hadi gelin, piyasanın nabzını birlikte tutalım!

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Borsa İstanbul’un amiral gemisi BIST 100, bugün sabahı pozitif bir modda karşıladı.

Borsa İstanbul’un amiral gemisi BIST 100, bugün sabahı pozitif bir modda karşıladı.

Günün ilk yarısında %0,22 artışla 10.127,21 puana ulaşan endeks, yatırımcılara umut dolu sinyaller gönderdi.

Toplam işlem hacmi 40,4 milyar TL oldu.

Toplam işlem hacmi 40,4 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi, %1,01 kayıpla negatifte. Holding endeksi ise %0,69 değer kazandı.

Taş ve toprak sektörü %3,13 ile günün en çok kazandıranı olurken, bankacılık sektörü en büyük kaybı yaşadı.

Taş ve toprak sektörü %3,13 ile günün en çok kazandıranı olurken, bankacılık sektörü en büyük kaybı yaşadı.

En büyük kayıp ise bankacılık tarafında.

Bugün döviz piyasası daha sakin bir havada:

Bugün döviz piyasası daha sakin bir havada:

Dolar/TL, 35,64 seviyesinde işlem görerek yatay bir hareket sergilerken, Euro/TL 37,19 seviyesine yükselerek küçük ama dikkat çeken bir artış gösteriyor.

Altın cephesinde ise ons altın güne 2756 dolar seviyesinden başladı.

Altın cephesinde ise ons altın güne 2756 dolar seviyesinden başladı.

Gün içinde en düşük 2749 dolar, en yüksek 2757 dolar seviyelerini test eden ons altın, şu sıralar 2750 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın ise güne 3159 liradan başlarken, en düşük 3151 lira ve en yüksek 3161 lira seviyelerini gördü.

Gram altın ise güne 3159 liradan başlarken, en düşük 3151 lira ve en yüksek 3161 lira seviyelerini gördü.

Kapalıçarşı'da gram altın 3132 liradan alınırken, 3175 liradan satılmakta. Çeyrek altın ise 5.179 TL’den el değiştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi planlarına dair belirsizlikler, küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi planlarına dair belirsizlikler, küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi planlarına dair belirsizlikler, küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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