Taş Toprak Yükseldi, Altın Parladı: 23 Ocak Piyasalarının Gündemi

Yeni bir gün, yeni bir piyasa dalgası! 23 Ocak Perşembe günü itibariyle finans dünyası, hareketliliğiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. BIST 100’den döviz piyasalarına, altından ticaret savaşlarına kadar gündemde öne çıkan noktaları detaylandırıyoruz.

Hadi gelin, piyasanın nabzını birlikte tutalım!