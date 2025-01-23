Taş Toprak Yükseldi, Altın Parladı: 23 Ocak Piyasalarının Gündemi
Taş Toprak Yükseldi, Altın Parladı: 23 Ocak Piyasalarının Gündemi
Yeni bir gün, yeni bir piyasa dalgası! 23 Ocak Perşembe günü itibariyle finans dünyası, hareketliliğiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. BIST 100’den döviz piyasalarına, altından ticaret savaşlarına kadar gündemde öne çıkan noktaları detaylandırıyoruz.
Hadi gelin, piyasanın nabzını birlikte tutalım!
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Borsa İstanbul’un amiral gemisi BIST 100, bugün sabahı pozitif bir modda karşıladı.
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Toplam işlem hacmi 40,4 milyar TL oldu.
Taş ve toprak sektörü %3,13 ile günün en çok kazandıranı olurken, bankacılık sektörü en büyük kaybı yaşadı.
Bugün döviz piyasası daha sakin bir havada:
Altın cephesinde ise ons altın güne 2756 dolar seviyesinden başladı.
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Gram altın ise güne 3159 liradan başlarken, en düşük 3151 lira ve en yüksek 3161 lira seviyelerini gördü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi planlarına dair belirsizlikler, küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.
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