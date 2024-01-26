Bize Burcunu Söyle, Aşk Hayatını Analiz Edelim!

Sevgili Yengeç, aşk hayatında şefkat görmek isteyenler seninle bir birliktelik yaşamalı! Çünkü partnerine o kadar çok şefkat gösteriyorsun ki, birden bire başı dönebilir! Partnerinin duygusal ihtiyaçlarına göre hareket ediyorsun ve onu hiçbir zaman sevgiden mahrum bırakmıyorsun. İlişkini adeta bir ev gibi benimsiyorsun ve doğal olarak aşk yaşarken kendini güvende hissetmek istiyorsun. Partnerinden güven duygusunu görünce duygusal bağın daha da güçleniyor. Ancak bazı noktalarda aşırı hassas davranabiliyorsun ve bu da kalp kırıklıklarını beraberinde getirebiliyor... 😞 Özellikle kalbin kırıldığında geçmişe takılıp kalıyorsun ve bu da ileriye bakmanı engelliyor. Her ne olursa olsun, partnerini korumak ve onun güvende olduğunu bilmek sana iyi geliyor ancak bu durum partnerini kısıtlayabilir ve ona özgür bir alan tanımadığın için onu geri itebilir. Genel olarak çok şefkatlisin ancak ilişkinde hassasiyetin dozunu ayarlayabilirsen süper olacak!