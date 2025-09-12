BIST Hakkında Bu Bilgilerden Hangisi Doğru Hangisi Yanlış?

BIST, kulağa çok teknik gelse de aslında hayatımızın tam içinde yer alıyor. Hisse senetlerinden endekslere, yatırım araçlarından işlem saatlerine kadar birçok kavram BIST çatısı altında şekilleniyor. Peki, BIST hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

Bu testte seni doğru bilinen yanlışlarla karşılaştıracağız. Amacımız bilgi yarışından çok, doğruyu eğlenceli bir şekilde öğrenmek.

Hazırsan başlayalım...

Haydii Testee!👇

Not: Kaç tanesini doğru bildiğini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!