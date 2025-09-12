onedio
BIST Hakkında Bu Bilgilerden Hangisi Doğru Hangisi Yanlış?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.09.2025 - 17:02

BIST, kulağa çok teknik gelse de aslında hayatımızın tam içinde yer alıyor. Hisse senetlerinden endekslere, yatırım araçlarından işlem saatlerine kadar birçok kavram BIST çatısı altında şekilleniyor. Peki, BIST hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

Bu testte seni doğru bilinen yanlışlarla karşılaştıracağız. Amacımız bilgi yarışından çok, doğruyu eğlenceli bir şekilde öğrenmek. 

Hazırsan başlayalım...

Haydii Testee!👇

Not: Kaç tanesini doğru bildiğini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Borsa İstanbul’un kısaltması BİST’tir.

3. BIST'te sadece Türk Lirası üzerinden işlem yapılır.

4. Borsa İstanbul’da sadece Türkiye merkezli şirketlerin hisseleri işlem görebilir.

5. Borsa İstanbul’da yatırımcılar 7 gün 24 saat boyunca işlem yapabilir.

6. "Borsa İstanbul" adını 2013 yılında almıştır.

7. BIST, yatırımcılara sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma imkânı sunar.

8. BIST'te sadece hisse senetleri işlem görür.

9. BIST sadece İstanbul’da faaliyet göstermektedir, başka bir yerde şubesi yoktur.

10. VİOP, Borsa İstanbul çatısı altında işlem gören vadeli işlem ve opsiyon piyasasıdır.

11. BIST’te işlem gören şirketlerin mali tabloları kamuya açıklanmak zorunda değildir.

