BIST Hakkında Bu Bilgilerden Hangisi Doğru Hangisi Yanlış?
BIST, kulağa çok teknik gelse de aslında hayatımızın tam içinde yer alıyor. Hisse senetlerinden endekslere, yatırım araçlarından işlem saatlerine kadar birçok kavram BIST çatısı altında şekilleniyor. Peki, BIST hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
Bu testte seni doğru bilinen yanlışlarla karşılaştıracağız. Amacımız bilgi yarışından çok, doğruyu eğlenceli bir şekilde öğrenmek.
Hazırsan başlayalım...
Haydii Testee!👇
Not: Kaç tanesini doğru bildiğini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Borsa İstanbul’un kısaltması BİST’tir.
3. BIST'te sadece Türk Lirası üzerinden işlem yapılır.
4. Borsa İstanbul’da sadece Türkiye merkezli şirketlerin hisseleri işlem görebilir.
5. Borsa İstanbul’da yatırımcılar 7 gün 24 saat boyunca işlem yapabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Borsa İstanbul" adını 2013 yılında almıştır.
7. BIST, yatırımcılara sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma imkânı sunar.
8. BIST'te sadece hisse senetleri işlem görür.
9. BIST sadece İstanbul’da faaliyet göstermektedir, başka bir yerde şubesi yoktur.
10. VİOP, Borsa İstanbul çatısı altında işlem gören vadeli işlem ve opsiyon piyasasıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. BIST’te işlem gören şirketlerin mali tabloları kamuya açıklanmak zorunda değildir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın