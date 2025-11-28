Birlikteliklerde En Çok Neyi Kaybetmekten Korkuyorsun?
Bir ilişkiye başlamak heyecanlıdır ama derinlerde hepimizin bir korkusu vardır. Kimimiz sevgiyi kaybetmekten korkar, kimimiz güveni… Kimimiz de kendini kaybetmekten. Peki sen en çok neyi kaybetmekten korkuyorsun? Sorulara içtenlikle cevap ver ve ilişkilerde kalbini en çok hangi korkunun kapladığını öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
2. Partnerinde ilk başta seni en çok etkileyen şey nedir?
3. Bir tartışmada partnerinden en çok neyi duymak seni üzer?
4. Sana göre iyi bir ilişkinin temelinde ne vardır?
5. Aşkta seni en çok korkutan şey hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşağıdakilerden hangisi senin için ilişkide kırmızı çizgidir?
7. Partnerin sana en çok hangi şekilde destek vermelidir?
8. Son olarak, bir ilişkinin bitmesinden sonra seni en çok ne üzer?
Güvenini kaybetmekten korkuyorsun!
Sevilmemekten korkuyorsun!
Geleceğini kaybetmekten korkuyorsun!
Kendini kaybetmekten korkuyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın