Birlikteliklerde En Çok Neyi Kaybetmekten Korkuyorsun?

Senin için ilişki hem bugünü hem de yarını kapsayan bir yolculuk. Birlikte hayal kurmak, plan yapmak ve geleceği paylaşmak senin için çok değerli. O yüzden geleceğe dair umutlarının yok olması seni çok sarsar. Partnerinle yolların ayrılması senin için sadece bir ayrılık değil, aynı zamanda bir gelecek kaybı olur. Senin en büyük korkun bu yüzden yarınlar!