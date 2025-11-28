onedio
Birlikteliklerde En Çok Neyi Kaybetmekten Korkuyorsun?

28.11.2025 - 23:01

Bir ilişkiye başlamak heyecanlıdır ama derinlerde hepimizin bir korkusu vardır. Kimimiz sevgiyi kaybetmekten korkar, kimimiz güveni… Kimimiz de kendini kaybetmekten. Peki sen en çok neyi kaybetmekten korkuyorsun? Sorulara içtenlikle cevap ver ve ilişkilerde kalbini en çok hangi korkunun kapladığını öğren!

1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!

2. Partnerinde ilk başta seni en çok etkileyen şey nedir?

3. Bir tartışmada partnerinden en çok neyi duymak seni üzer?

4. Sana göre iyi bir ilişkinin temelinde ne vardır?

5. Aşkta seni en çok korkutan şey hangisi?

6. Aşağıdakilerden hangisi senin için ilişkide kırmızı çizgidir?

7. Partnerin sana en çok hangi şekilde destek vermelidir?

8. Son olarak, bir ilişkinin bitmesinden sonra seni en çok ne üzer?

Güvenini kaybetmekten korkuyorsun!

Senin için bir ilişki, temelinde karşılıklı güvenin kurulduğu bir liman. Güven bir kez sarsıldığında o liman da fırtınaya yakalanmış bir gemi gibi savruluyor. Partnerine güvenememek veya güveninin boşa çıkması seni en derinden yaralayan şey. İlişkide netlik, şeffaflık ve dürüstlük senin olmazsa olmazın. Bu yüzden de sen, aşkı güven ile tanımlayanlardansın.

Sevilmemekten korkuyorsun!

Senin için aşk, kalbin çarpması, sarılmanın sıcaklığı, birinin gözlerinde kendini görmek demek. Sevgi eksildiğinde kendini değersiz hissedebilirsin çünkü sen ilişkilerde yoğun bir bağ kuruyorsun. Karşındaki insanın sevgisinin azalması, ilgisinin çekilmesi seni içten içe yıkıyor. Sen sevildiğini hissettiğinde parlayan birisin. Bu yüzden senin en büyük korkun sevgiyi yitirmek.

Geleceğini kaybetmekten korkuyorsun!

Senin için ilişki hem bugünü hem de yarını kapsayan bir yolculuk. Birlikte hayal kurmak, plan yapmak ve geleceği paylaşmak senin için çok değerli. O yüzden geleceğe dair umutlarının yok olması seni çok sarsar. Partnerinle yolların ayrılması senin için sadece bir ayrılık değil, aynı zamanda bir gelecek kaybı olur. Senin en büyük korkun bu yüzden yarınlar!

Kendini kaybetmekten korkuyorsun!

Senin için aşk, özgürlükle kol kola yürüyen bir bağ olmalı. Birine çok bağlanıp kendi kimliğini kaybetme ihtimali seni korkutuyor. Çünkü sen, kendini korumadan kimseyi sevemeyeceğini biliyorsun. Baskı, kontrol ve özgürlüğünün elinden alınması, seni ilişkiye küstürebiliyor. Senin en büyük korkun, kendini bir ilişki içinde yitirip başkasına dönüşmek.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
