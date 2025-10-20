Birini Sevmekle Ona Alışmak Arasındaki İnce Farklar

İlişkilerde bazen şu soru kafamızı kurcalar: “Onu seviyor muyum yoksa bu sadece alışmak mı?”

Çünkü ikisi çok benzer hisler yaratıyor ama aslında ayrı dünyaların konusu. Sevgi heyecanlı, bazen yorucu ama hep canlı bir şey. Alışkanlık ise daha çok rutin, güvenli ve biraz da otomatik pilota bağlamak gibi. Birini sevmekle ona alışmak arasındaki farkı anlamak kolay değil. Ama küçük detaylarda kendini belli ediyor.