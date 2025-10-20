Birini Sevmekle Ona Alışmak Arasındaki İnce Farklar
İlişkilerde bazen şu soru kafamızı kurcalar: “Onu seviyor muyum yoksa bu sadece alışmak mı?”
Çünkü ikisi çok benzer hisler yaratıyor ama aslında ayrı dünyaların konusu. Sevgi heyecanlı, bazen yorucu ama hep canlı bir şey. Alışkanlık ise daha çok rutin, güvenli ve biraz da otomatik pilota bağlamak gibi. Birini sevmekle ona alışmak arasındaki farkı anlamak kolay değil. Ama küçük detaylarda kendini belli ediyor.
Sevgi heyecan yaratır, alışkanlık güvenli hissettirir.
Sevgi canlıdır, alışkanlık sabittir.
Sevmek emek ister, alışmak kendiliğinden olur.
Sevgi kişiye yöneliktir, alışkanlık düzene.
Sevgi özlem getirir, alışkanlık yokluğa uyum sağlar.
Sevmek risk aldırır, alışmak temkinli tutar.
Sevgi sürprizlidir, alışkanlık tahmin edilebilir.
Sevmek enerji verir, alışmak tüketmez.
Sevgi bir seçimdir, alışkanlık zamanın sonucu.
Sevgi değişime açıktır, alışkanlık değişimden korkar.
