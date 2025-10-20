onedio
Birini Sevmekle Ona Alışmak Arasındaki İnce Farklar

Erkan Tuna Budak
20.10.2025 - 23:05

İlişkilerde bazen şu soru kafamızı kurcalar: “Onu seviyor muyum yoksa bu sadece alışmak mı?”

Çünkü ikisi çok benzer hisler yaratıyor ama aslında ayrı dünyaların konusu. Sevgi heyecanlı, bazen yorucu ama hep canlı bir şey. Alışkanlık ise daha çok rutin, güvenli ve biraz da otomatik pilota bağlamak gibi. Birini sevmekle ona alışmak arasındaki farkı anlamak kolay değil. Ama küçük detaylarda kendini belli ediyor.

Sevgi heyecan yaratır, alışkanlık güvenli hissettirir.

Sevdiğinde kalbin hızlı atar ve küçük şeyler bile seni mutlu eder. Ondan gelen mesaj bildiriminde anında yüzün güler. Alıştığında ise partnerin sana daha çok huzurlu gelir. Heyecanla güven aynı kefeye konulmaz ama ikisi de insana iyi gelir.

Sevgi canlıdır, alışkanlık sabittir.

Sevgi dalgalıdır. Bazen çok yoğun yaşarsın, zararsızca savrulursun, bazen sakinleşirsin ama hep hareketli olursun. Alışkanlıkta ise işler daha rutin akar, fazla iniş çıkış olmaz. Yani sevgi dalga sörfüne benziyorsa, alışkanlık güvenli bir havuzda yüzmek gibidir.

Sevmek emek ister, alışmak kendiliğinden olur.

Sevgi emek isteyen bir şeydir. Onu mutlu etmeye çalışırsın, küçük jestler düşünürsün, ilişkinin sürmesi için uğraşırsın. Alışkanlıkta ise ekstra çaba gerekmez. Zamanla kendi kendine oturur, tıpkı her sabah aynı saatte uyanmaya alışmak gibi.

Sevgi kişiye yöneliktir, alışkanlık düzene.

Seviyorsan olay tamamen o kişide bitiyor. Onun sesi, mimikleri, saçını toplama şekli bile kalbini ısıtır. Alışkanlıkta ise iş biraz düzene kayar. Yanında o olduğu için değil, yanında birisi olduğu için kendini rahat hissedersin.

Sevgi özlem getirir, alışkanlık yokluğa uyum sağlar.

Sevdiğin kişiyi bir gün görmesen bile özlersin, mesajına cevap geç gelse canın sıkılır ve aklın hep onda olur. Alışkanlıkta ise birkaç gün ayrı kalınca 'Olur böyle' dersin ve zaten hasret gidereceğinizi bilirsin. Yani özlem duygusu, sevginin çok daha belirgin işaretlerinden biridir.

Sevmek risk aldırır, alışmak temkinli tutar.

Sevgi insana garip bir cesaret verir. Normalde yapmayacağın şeyleri göze alırsın ve gözün kara olur. Alışkanlıkta ise bu durumun tam tersi olur. Risk almak istemezsin çünkü düzen bozulmasın istersin. Bu da sevgi mi alışkanlık mı sorusunun cevabını verirken önemli bir fark olarak karşımıza çıkar.

Sevgi sürprizlidir, alışkanlık tahmin edilebilir.

Sevgi bazen sürprizlerle gelir. Ne olacağını bilemezsin ve tahminlere çoğu zaman kapalı olur her şey. Bir bakarsın karnında kelebekler uçuşuyor, hiç hesapta yokken heyecanlanıyorsun. Alışkanlıkta ise işler daha öngörülebilir. Bugün de aynı sohbet, aynı rutin, aynı alıştığın hali ama daha çok güvende hissedersin.

Sevmek enerji verir, alışmak tüketmez.

Sevgi seni canlandırır. Yüzüne renk getirir. Uykun olmasına rağmen saatlerce konuşursun, sabah erken kalkman gerekiyordur ama yine de geceyi uzatmak istersin. Alışkanlıkta ise öyle büyük enerji patlamaları olmaz ama seni yormaz da. Daha çok denge hali gibidir.

Sevgi bir seçimdir, alışkanlık zamanın sonucu.

Sevgi bilinçli bir seçimdir. “Ben bu kişiyi istiyorum, arzuluyorum ve beğeniyorum.” dersin. Alışkanlık ise farkında olmadan oluşur. Bir gün geriye dönüp baktığında sadece ona değil, onunla beraber geçirdiğiniz zamana alıştığını görebilirsin.

Sevgi değişime açıktır, alışkanlık değişimden korkar.

Sevgi büyüdükçe şekil değiştirir ve ilişkiler evrilir. İnsan değişir zaten, sevgi büyüdükçe neden değişmesin ki? Alışkanlık ise hep aynı kalmak ister. Çünkü ona göre değişim, bozulmak demektir. Değişimden kaçıyorsan belki de işin içinde alışkanlık vardır.

