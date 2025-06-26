Bazen küçük bir bakışta, bazen bir kelimenin tonunda hissederiz… Ama yine de içimizde bir soru kalır: 'Acaba beni gerçekten seviyor mu?' Davranışlar, mesajlar, sessizlikler ve jestler arasında duyguları çözmeye çalışmak bazen yorucu olabilir. İşte bu test, sana hissettiklerinin karşılığı olup olmadığını anlaman için küçük ama etkili bir yol gösterici olacak.

Biri Seni Gerçekten Seviyor mu?

Haydiii!