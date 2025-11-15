Bir Piyonla Başlayan Yolculuk: Kübra Öztürk Örenli’nin Satranç Hikayesi

Satrançla 7 yaşında tanıştım. Ankara’nın Mamak ilçesinde bir gecekonduda oturuyorduk. Hemen yanımızdaki pazaryerinde bir satranç kursu açılmıştı. Her yaz köyümüze giderdik ama o yıl babamın işleri nedeniyle gidemedik. Ailem, vakit geçirmem için beni bu kursa yazdırdı. Hocamız İslam Osmanlı, Bulgar göçmeni ve Rus ekolünden gelen bir satranç ustasıydı. Bana satrancı öğretmeye başladığında aileme, “Bu kızdan Avrupa ve Dünya şampiyonu olur” demişti. Benim en büyük şansım, hocamdı.

2. Okul yıllarınızda satranç oynamaya başlamak sizin için nasıl bir deneyim oldu? O dönemde destek aldığınız birisi oldu mu?

Okul yıllarımda ailem her zaman yanımdaydı. Ancak en büyük maddi ve manevi desteği hocamdan gördüm. Hem derslere hem de satranç antrenmanlarına zaman ayırmak zor olsa da çok keyif alıyordum. Satranç o dönemde hayatımın en güzel uğraşlarından biriydi.

3. Satranç kariyerinizde ilk büyük başarıyı kazandığınızda ne hissettiniz? Bu başarı hayatınızı nasıl etkiledi?

Satranca başladıktan sadece birkaç ay sonra, ilk turnuvam olan İspanya’daki Avrupa Şampiyonası’na katıldım. Notasyon tutmayı yeni öğreniyordum. Hatta kazandığım bir maçta yanlış yazdığım için kaybetmiş sayılmıştım ama hocam durumu düzeltti. O turnuvada 33. oldum, bu da hem benim hem de Türkiye için önemli bir dereceydi. Altı yıl sonra ise Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirip Avrupa Şampiyonu oldum. Ertesi yıl bu başarıyı tekrarladım. Bu sonuçlar hayatımın dönüm noktasıydı.

4. Avrupa Satranç Şampiyonası gibi önemli başarılarınız neler? Bu başarılar size neler kattı?

İki kez üst üste Avrupa Şampiyonu oldum. Ayrıca birçok Dünya üçüncülüğü ve uluslararası derece kazandım. Bu başarılar sadece bana değil, Türk satrancına da çok şey kattı. O yıllarda satranç erkek egemen bir spordu ve kadınlardan böyle dereceler beklenmiyordu. Benim başarılarım Türk kadınlarının sporda neler başarabileceğini gösterdi. Kadın sporcular için bir yol açtım ve birçok genç kıza ilham verdim.

5. Satranç kariyerinizde bir dönem “Bu sporu artık yapmak istemiyorum” dediğiniz anlar oldu mu? O dönem sizi zorlayan neydi?

Satranç, ailemle birlikte hayatımın merkezindeydi. Ancak anne olduktan sonra zor bir süreç yaşadım. İkinci çocuğumun doğumundan sonra, fikrim alınmadan satrançtan uzaklaştırıldım. “Çocuklarını büyüt, sonra dön” anlayışıyla karşılaştım. Bu durum beni çok üzdü ama pes etmedim. Mücadele ettim çünkü bu sadece benim değil, tüm kadın sporcuların mücadelesiydi. Kadınların anne olduktan sonra da spora devam edebileceğini göstermek istedim. Bu süreç Meclis gündemine kadar taşındı ve sonunda bir uzlaşma sağlandı. Zor zamanlar yaşadım ama “Artık bırakıyorum” demedim, demem de.