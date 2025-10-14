onedio
Bir Günlüğüne Şarkıya Dönüşsen Hangisi Olurdun?

miray soysal
14.10.2025 - 21:05

Bazen öyle anlar olur ki, hislerini tek bir şarkı özetler… Hatta öyle ki, o şarkı sen olsan, cuk diye oturur! Haydi bir hayal kur: Bugün bir günlüğüne bir şarkıya dönüşüyorsun. Tarzınla, ruh halinle, enerjinle... Her şeyin o şarkının içinde gizli. Peki, seni en iyi yansıtan o parça hangisi?

Bu testte kendini bulacağın şarkıyı keşfedeceksin.

Belki hareketli, belki duygusal... ama kesinlikle sen gibi! 👇🏻

1. Diyelim ki, uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kaldın...

2. En sevdiğin kış meyvesi ne?

3. Biraz da karakter özeliklerinden bahsedelim! Risk almayı sever misin?

4. Peki, özgüvenine bu puanlardan birini verecek olsan kaç verirdin?

5. Hayalindeki evi seç!

6. En çok hangi yeteneğinle gurur duyuyorsun?

7. Manzarayı seyrederken içmek için bu içeceklerden birini seç!

8. Son olarak, hangi pencereden bakarak güne başlamak isterdin?

lovely - billie eilish ft. khalid

Dua Lipa - Don't Start Now

Coldplay - Clocks

