Bir Günlüğüne Şarkıya Dönüşsen Hangisi Olurdun?

Bazen öyle anlar olur ki, hislerini tek bir şarkı özetler… Hatta öyle ki, o şarkı sen olsan, cuk diye oturur! Haydi bir hayal kur: Bugün bir günlüğüne bir şarkıya dönüşüyorsun. Tarzınla, ruh halinle, enerjinle... Her şeyin o şarkının içinde gizli. Peki, seni en iyi yansıtan o parça hangisi?

Bu testte kendini bulacağın şarkıyı keşfedeceksin.

Belki hareketli, belki duygusal... ama kesinlikle sen gibi! 👇🏻