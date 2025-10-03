Başparmak Şekline Göre Liderlik Potansiyelin Yüzde Kaç?

Sen, kalabalıkların peşinden gitmek yerine kendi izini sürmeyi tercih edenlerden birisin. Başparmağın senin özgür ruhunu ve bağımsız düşünce tarzını adeta bir ayna gibi yansıtıyor. Liderlik senin için bir hedef değil, belki de bir yük. Çünkü sen, kalabalıkların içinde kaybolmak yerine, kendi düşüncelerinin peşinden gitmeyi seviyorsun. Senin için önemli olan, kendi sesini duyabilmek ve kendi yolunu çizebilmek. Belki de bu yüzden, kalabalıklar senin için zaman zaman fazla oluyor. Kendi düşüncelerinle baş başa kalmayı, kendi sesini dinlemeyi seviyorsun. Bu da seni, özgür ruhlu ve bağımsız bir kişi yapıyor.