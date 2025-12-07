Basit Görünen Makyaj Adımlarının Yüzünde Yarattığı 10 Büyülü Etki
Makyaj adımlarının her birinin yüzümüze ayrı bir etkisi var. Bu minik dokunuşlar bir araya gelince yüze ışıltı ve canlılık katan müthiş bir makyaj haline geliyor. Makyaj adımlarının yüzüne etkileri neler oluyor peki?
1. Nemlendirdiğin cildini aslında makyaja hazırlıyorsun.
2. Göz altı kapatıcıları ile yorgunluğa veda ediyorsun.
3. Fondötenle kusurları kapatmak mümkün.
4. Allıklarla yanaklara bir patlama veriyoruz.
5. Kaşlarla yüz son şeklini alıyor.
6. Göz farı ile yüzüne bir derinlik katıyorsun.
7. Eyeliner, gözlerini daha da belirginleştiren bir adım.
8. Hacimli bir görünüş için maskara adımını atmamalısın.
9. Tüm odaklar dudaklarda!
10. Aydınlatıcı olmadan olur mu?
