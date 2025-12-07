onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Basit Görünen Makyaj Adımlarının Yüzünde Yarattığı 10 Büyülü Etki

etiket Basit Görünen Makyaj Adımlarının Yüzünde Yarattığı 10 Büyülü Etki

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
07.12.2025 - 18:01

Makyaj adımlarının her birinin yüzümüze ayrı bir etkisi var. Bu minik dokunuşlar bir araya gelince yüze ışıltı ve canlılık katan müthiş bir makyaj haline geliyor. Makyaj adımlarının yüzüne etkileri neler oluyor peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Nemlendirdiğin cildini aslında makyaja hazırlıyorsun.

Cildi nemlendirmek, makyajın olmazsa olmazı. Cildine sürdüğün nemlendirici ile daha pürüzsüz bir makyajın oluyor. Makyajına basit ama etkili bir başlangıç yapmak istiyorsan nemlendirici ile makyaja ilk adımı atmalısın.

2. Göz altı kapatıcıları ile yorgunluğa veda ediyorsun.

Yorgunluk en çok nerede gözüküyor? Tabii ki göz altlarında. Göz altlarını kapatmak için iyi bir kapatıcıyı yedirmen yeterli. Makyajın bu adımı senin gün boyu çok daha dinç görünmeni sağlıyor. Göz altı kapatıcısını abartmadan gerekli bölgeye uygularsan doğal bir görünüm de oluyor.

3. Fondötenle kusurları kapatmak mümkün.

Fondöten kusurların üstüne perde çeken bir malzeme. Fondöten sayesinde cilt tonun eşit görünüyor. Tabii burada dikkat etmen gereken şey ağır bir fondöten uygulamamak. Bu, doğal görünümünü bozar çünkü.

4. Allıklarla yanaklara bir patlama veriyoruz.

Makyajın önemli adımlarından olan allık, yanaklara hareket katıyor. Abartmadan hafifçe sürebileceğin allık, yüzünü canlandırıyor. Elmacık kemiklerine allık sürdüğünde yüz hatlarını da belirginleştirmiş oluyorsun.

5. Kaşlarla yüz son şeklini alıyor.

Kaşların düzgün olursa yüzün daha iyi görünür. Kaşlardaki boşlukları doldurabilirsin ama bunu yaparken doğallığı bozmamaya dikkat etmelisin. Gün boyu istediğin gibi durmasını sağlamak için de kaş sabitleyicisi kullanabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Göz farı ile yüzüne bir derinlik katıyorsun.

Gözlere far sürerek yüzüne derinlik veriyorsun. Doğal tonlarda kullanacağın göz farı bakışlarını çekici göstermeye de yarıyor. Çok sürmezsen doğal bir etki de bırakabilirsin.

7. Eyeliner, gözlerini daha da belirginleştiren bir adım.

Eyelinerı herkes çekmeyi sevmiyor ama çekmeyi düşünüyorsan gözlerinin daha belirgin hale geleceğini bil! Gözlerini ön plana çıkarmanın yolu eyeliner çekmek. Bu küçük adımla bakışlarına bir karakter de katıyorsun!

8. Hacimli bir görünüş için maskara adımını atmamalısın.

Kirpiklerine yapacağın birkaç dokunuş ile daha hacimli bir görünüşe sahip olabilirsin. Maskara sürersen gözler büyüyor. Maskara adımıyla makyajına basit ama güçlü bir etki katıyorsun.

9. Tüm odaklar dudaklarda!

Ruj, bütün yüzünün karakterini ortaya çıkarıyor. Rujla yüzünün bir anda enerjisi değişiyor. En hafif tonlarda bile sürsen ruj ile tüm enerjin değişiyor. Buna bir de dudak kalemi eklersen daha dolgun bir görünüme kavuşabilirsin.

10. Aydınlatıcı olmadan olur mu?

Yüzünü ışıl ışıl yapan aydınlatıcıyı elmacık kemiklerine, burnunun ucuna ve kaş altına sürebiliyorsun. Tabii bunu abartmak doğallığını bozabilir. Ama hafif bir ışıltıyla yüzünü canlandırmak için aydınlatıcı sürebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın