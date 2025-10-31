onedio
Barcelona Osimhen’i İstiyor: Galatasaray'dan Osimhen İçin Dünya Futbol Tarihine Geçecek Bonservis Talebi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 09:20

Galatasaray, dünya devlerinin radarındaki yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini belirledi. Özellikle son dönemde Barcelona’nın ciddi şekilde ilgilenmeye başladığı Osimhen için sarı kırmızılı takım 140 milyon Euro’dan aşağı teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı Osimhen için bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna da iyi bir giriş yaptı. Sezon başında birçok dev kulübün radarında olan ancak sarı-kırmızılılara imza atan Nijeryalı forvet, yine iştah kabartıyor.

Başta Barcelona ve PSG olmak üzere birçok dev kulüple yeniden adı anılmaya başlayan Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısı çalınmaya hazırlanırken sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsünün bonservisini belirledi.

Türkiye Gazetesi'ne göre Galatasaray, Victor Osimhen için 140 milyon euronun altındaki tekliflere cevap bile vermeyecek.

