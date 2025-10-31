Barcelona Osimhen’i İstiyor: Galatasaray'dan Osimhen İçin Dünya Futbol Tarihine Geçecek Bonservis Talebi
Galatasaray, dünya devlerinin radarındaki yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini belirledi. Özellikle son dönemde Barcelona’nın ciddi şekilde ilgilenmeye başladığı Osimhen için sarı kırmızılı takım 140 milyon Euro’dan aşağı teklifleri değerlendirmeye almayacak.
Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı Osimhen için bonservis bedelini belirledi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
