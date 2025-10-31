Barcelona Osimhen’i İstiyor: Galatasaray'dan Osimhen İçin Dünya Futbol Tarihine Geçecek Bonservis Talebi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna da iyi bir giriş yaptı. Sezon başında birçok dev kulübün radarında olan ancak sarı-kırmızılılara imza atan Nijeryalı forvet, yine iştah kabartıyor.

Başta Barcelona ve PSG olmak üzere birçok dev kulüple yeniden adı anılmaya başlayan Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısı çalınmaya hazırlanırken sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsünün bonservisini belirledi.

Türkiye Gazetesi'ne göre Galatasaray, Victor Osimhen için 140 milyon euronun altındaki tekliflere cevap bile vermeyecek.