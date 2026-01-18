Balıkesir Mutfağı Neden Konuşmuyor: 50 Peynir Var, Bir Hikâye Yok!

Burada çok daha derin, çok daha yapısal bir problem vardır. Balıkesir’in sorunu ne mutfağının zayıflığı ne de ürünlerinin yetersizliğidir; sorun, bu potansiyelin nasıl bir akılla ele alındığı, kimler tarafından ve hangi stratejik derinlikle yönetildiği meselesidir. Yani problem mutfakta değil, mutfağı yöneten zihniyettedir.

Bugüne kadar Balıkesir gastronomisi üzerine üretilen yazıların, raporların ve projelerin büyük kısmı iyi niyetlidir. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yerel inisiyatifler zaman zaman bu alana temas etmiş, çeşitli etkinlikler ve projeler üretmiştir. Ancak bu temaslar çoğunlukla reaktif, yani anlık ve parçalı olmuştur. Bir yerde “hıyarım var” diyen çıkmış, herkes elinde bir avuç tuzla oraya koşmuştur; fakat kimse bahçenin tamamını, toprağın yapısını, sulama düzenini ve uzun vadeli ürün desenini konuşmamıştır. Ortaya çıkan çaba, iyi niyetli ama yönsüzdür.

Belediyelerin gastronomiye yaklaşımı çoğu zaman etkinlik merkezlidir. Festival yapılır, stantlar kurulur, birkaç gün boyunca yerel ürünler sergilenir. Ardından gündem değişir. Oda’lar çoğunlukla ekonomik değer, satış ve marka tescili ekseninde konuyu ele alır; ürünün ruhu değil, piyasa karşılığı konuşulur. Üniversite tarafında ise akademik çalışmalar, tezler ve raporlar üretilir; ancak bu bilgi sahaya, mutfağa ve sofraya yeterince temas edemez. STK’lar ise çoğu zaman kendi ölçeklerinde kıymetli işler yapar, fakat bu çabalar üst bir stratejiyle birleşmediği için etkisi sınırlı kalır.

Sorun, bu kurumların varlığı değil; aynı masada, aynı hedef için, aynı dilde konuşmamalarıdır. Gastronomi, doğası gereği çok aktörlü bir alandır. Ancak Balıkesir’de bu aktörler yan yana durur, birlikte yürümez. Herkes kendi alanında doğru bir şey yapmaya çalışır; fakat ortak bir vizyon olmadığı için bu doğrular birbirini büyütmez, aksine nötralize eder.