Bakışların Seni Ele Veriyor mu?
Bakışların Seni Ele Veriyor mu?
Gözler bazen çok şey anlatır. Bazen acılarımızı, bazen de sevinçlerimizi... Bir bakış, bir anda iç dünyamızdaki tüm duyguları açığa çıkarabilir. Gözlerimiz, ruhumuzun aynasıdır ve bazen kelimelerin anlatamadığı her şeyi sessizce söyleyebilir. Peki, senin bakışların senin hakkında her şeyi ele veriyor mu? Gözlerinin derinliğinde gizlediğin duyguları, dışarıdan birisi fark edebilir mi? Belki de gözlerinde saklı bir sır vardır!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Güne başlarken genelde nasıl oluyorsun?
4. Yalan söyleme konusunda iyi misin?
5. Yaşadığın büyük ve güzel bir olayı hemen herkese anlatır mısın?
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6. Seni genelde nasıl tanımlarlar?
7. Kendini yalnız hissettiğinde ne yapıyorsun?
8. Kıskanç olduğunu düşünüyor musun?
9. Karşındakinin yalan söylediğini anladığında nasıl davranıyorsun?
10. Son olarak eleştiriye gelebiliyor musun?
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Bakışların seni ele veriyor!
Bakışların seni bazen ele veriyor!
Bakışların seni ele vermiyor!
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