Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Old Spice Captain Stick Deodorant, 50 ml boyutuyla gün boyu süren ferahlık ve güven sağlar. Ter ve kötü kokuya karşı etkili olan bu deodorant, maskülen ve taze kokusuyla kendinizi her an yenilenmiş hissetmenizi sağlar. Pratik stick formu sayesinde kolayca uygulanabilir ve cildinizi tahriş etmeden koruma sunar.

