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Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 17:26

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

1. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

L'Oréal Paris Telescopic Maskara, özel tasarlanmış fırçası ile kirpiklerinizi kökten uca kaldırarak uzatır ve hacim kazandırır. Siyah renk formülü, yoğun ve belirgin bir bakış elde etmenizi sağlar. Topaklanma yapmayan ve uzun süre kalıcı olan bu maskara, günlük kullanım için ideal olup her makyaj çantanızda bulunması gereken bir ürün.

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2. Kiko Milano Smart Colour Maskara - 04

2. Kiko Milano Smart Colour Maskara - 04

Kiko Milano Smart Colour Maskara - 04, canlı rengi ve özel fırça tasarımı ile kirpiklerinize benzersiz bir görünüm kazandıracak! Bu renkli maskara, kirpiklerinizi kökten uca kaldırarak hacim ve yoğunluk sağlar, böylece gözlerinizi ön plana çıkarır. Uzun süre kalıcı formülü ile gün boyu tazeliğini koruyan bu maskara, makyajınıza cesur ve eğlenceli bir dokunuş katmak için ideal.

Burada.

Hepsiburada

3. Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut, 5 gr

3. Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut, 5 gr

Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut, dudaklarınızı hem koruyup hem de nemlendirmenizi sağlayan harika bir ürün. Kompakt 5 gr boyutu ile her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu dudak balmı, doğal ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

Burada.

Hepsiburada

4. By Nini SPF 50+ PA++++ Yeni Nesil Filtreli, Leke Karşıtı, Su Bazlı, Nemlendiricili Güneş Kremi 50 ml

4. By Nini SPF 50+ PA++++ Yeni Nesil Filtreli, Leke Karşıtı, Su Bazlı, Nemlendiricili Güneş Kremi 50 ml

By Nini SPF 50+ PA++++ Güneş Kremi, yeni nesil filtre teknolojisi ile cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı üstün koruma sağlar. Su bazlı ve nemlendirici formülü, cildinizi nemlendirirken leke karşıtı özelliği ile cilt tonunuzu eşitler ve leke oluşumunu önler. 

Burada.

Hepsiburada

5. Kiko Milano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve

5. Kiko Milano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve

Kiko Milano 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve, dudaklarınıza göz alıcı bir parlaklık ve yoğun nem kazandırır. Hafif ve yapışkan olmayan dokusu sayesinde rahat bir kullanım sunan bu dudak parlatıcısı, günlük makyaj rutininize zarif bir dokunuş ekler.

Burada.

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6. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

6. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer, 50 SPF+ güneş koruması ile cildinizi UV ışınlarına karşı korurken, renk tonunu eşitleyerek doğal ve sağlıklı bir görünüm sağlar. Bu aydınlatıcı krem, cildinize hafif bir kapatıcılık sunarak kusurları gizler ve cilt tonunu dengeler.

Burada.

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7. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

7. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

Old Spice Captain Stick Deodorant, 50 ml boyutuyla gün boyu süren ferahlık ve güven sağlar. Ter ve kötü kokuya karşı etkili olan bu deodorant, maskülen ve taze kokusuyla kendinizi her an yenilenmiş hissetmenizi sağlar. Pratik stick formu sayesinde kolayca uygulanabilir ve cildinizi tahriş etmeden koruma sunar.

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8. CeraVe Köpüren Temizleyici Normal ve Yağlı Ciltler için Seramid İçerikli Yüz ve Vücut - 473 ml

8. CeraVe Köpüren Temizleyici Normal ve Yağlı Ciltler için Seramid İçerikli Yüz ve Vücut - 473 ml

CeraVe Köpüren Temizleyici, normal ve yağlı ciltler için özel olarak geliştirilmiş formülü ile cildinizi derinlemesine temizlerken nem dengesini korur. Seramid içerikli yapısı, cildin doğal koruyucu bariyerini güçlendirir ve uzun süreli nem sağlar.

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9. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi 175 ml - Vegan

9. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi 175 ml - Vegan

URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Durulanmayan Bakım Kremi, kıvırcık ve dalgalı saçlara özel formülüyle saçlarınızı besler ve nemlendirir. Hibiscus ve shea butter içerikleri, saçınızı yumuşatarak doğal buklelerinizi belirginleştirir ve kontrol altına alır. 

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10. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj - 15 Peachy

10. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj - 15 Peachy

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj, 15 Peachy rengiyle dudaklarınıza canlı ve parlak bir görünüm kazandırır. Uzun süre kalıcı formülü sayesinde gün boyu tazeliğini korur, bulaşmaya karşı dayanıklıdır. 

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11. La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici

11. La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici

Gözenekleri derinlemesine temizleyip arındırırken, cildin doğal dengesini de koruyor. Günlük kullanıma uygun olması da cabası; böylece cildiniz her gün tazelik ve temizlik hissiyle dolacak. Akneye eğilimli ciltler için kurtarıcı bir ürün diyebiliriz.

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12. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

12. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı, normal ve yağlı saçlar için tasarlanmış özel bir formülle geliyor. Saç derisindeki kepeklenmeyi etkili bir şekilde azaltırken, saçı derinlemesine temizler ve ferahlatır. Saçın doğal dengesini koruyarak, kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olur. 

Burada.

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