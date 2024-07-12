Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 08.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah
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2. Kiko Milano Smart Colour Maskara - 04
3. Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut, 5 gr
4. By Nini SPF 50+ PA++++ Yeni Nesil Filtreli, Leke Karşıtı, Su Bazlı, Nemlendiricili Güneş Kremi 50 ml
5. Kiko Milano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve
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6. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem
7. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml
8. CeraVe Köpüren Temizleyici Normal ve Yağlı Ciltler için Seramid İçerikli Yüz ve Vücut - 473 ml
9. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi 175 ml - Vegan
10. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj - 15 Peachy
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11. La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici
12. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı
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